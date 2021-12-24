Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı





Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 5,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,82 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.