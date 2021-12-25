MÜSİAD'ın yaptığı indirim çağrısı karşılık buldu! Raflarda yüzde 20 indirim var

Hükümetin döviz kurunda bir süredir yaşanan anormal dalgalanmayı kur korumalı mevduat hamlesiyle bitirmesi iş dünyasında moralleri yükseltti. Türk Lirası'na birkaç gün içinde tarihinin en büyük değeri kazandıran hamleyle eli güçlenen iş dünyası, fiyat indirimi için kolları sıvadı.
SABAH'ta yer alan habere göre, İlk adım "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyasını başlatan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) geldi.
Hükümetin kurları düşürererek iş dünyasına güven verdiğini, şimdi enflasyonu düşürmek için topyekûn bir seferberlik başlatmak gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "12 bin üyemize, hatta tüm iş dünyasına sesleniyorum. Bu ülkenin iyiliklerini güzelliklerini paylaştığımız gibi, kazancımızı da hakça paylaşmamız gerekiyor. Vatandaşların alım gücünün artmasına katkıda bulunmamız gerekiyor" dedi.