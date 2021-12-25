MÜSİAD'ın yaptığı indirim çağrısı karşılık buldu! Raflarda yüzde 20 indirim var

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Önümüzdekİ hafta indirime destek veren sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceklerini söyleyen Asmalı, "Milletimizin refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreten ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomimiz gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yılda serbest piyasa koşullarından ödün vermeden büyüyen ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz" dedi.