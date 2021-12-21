Avrupa'da doğal gaz fiyatları gün içinde rekor kırdı! Yüzde 34 artarak 187,7 avroya çıktı

Fiyatlar yeniden yükselerek gün içinde 187,7 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 18.28'de 181 avro seviyesinde seyretti.
Fiyatlar yeniden yükselerek gün içinde 187,7 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 18.28'de 181 avro seviyesinde seyretti.
Ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması, elektrik talebinin ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine katkı sağılıyor.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları ocak ayından beri yüzde 600 seviyesinde arttı.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.