"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi nasıl işleyecek? Vade kaç ay olacak? Kur değişim oranı nasıl hesaplanacak?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.

Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.