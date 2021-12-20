Son dakika: Dolar neden düştü? Altın fiyatları neden düşüyor? Euro dolar neden düşüyor? 20 Aralık döviz kurları

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası gözler piyasalardaki son duruma çevrildi. Yaşanan düşüşün nedeni milyonlar tarafından merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL, tasarruflarını değerlendirilmesinde yeni bir finansal alternatif sunulacağı müjdesi ile hızla düşüşe geçerek 14,2748'e kadar geriledi. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? Euro dolar neden düşüyor? 20 Aralık döviz kurları dolar ve euro neden düştü? İşte son alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? EURO DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ekonomiyle ilgili verdiği mesajlar sonrasında döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.
DOLAR/TL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI İLE YÜZDE 22,3 GERİLEDİ
Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL, tasarruflarını değerlendirilmesinde yeni bir finansal alternatif sunulacağı müjdesi ile hızla düşüşe geçerek 14,2748'e kadar geriledi.
Dolar/TL Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.