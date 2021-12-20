Son dakika: Dolar neden düştü? Altın fiyatları neden düşüyor? Euro dolar neden düşüyor? 20 Aralık döviz kurları

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası gözler piyasalardaki son duruma çevrildi. Yaşanan düşüşün nedeni milyonlar tarafından merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL, tasarruflarını değerlendirilmesinde yeni bir finansal alternatif sunulacağı müjdesi ile hızla düşüşe geçerek 14,2748'e kadar geriledi. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? Euro dolar neden düşüyor? 20 Aralık döviz kurları dolar ve euro neden düştü? İşte son alış satış fiyatları