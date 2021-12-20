Türkiye ekonomisi neden hedefte? Tefeci TÜSİAD Türkiye ekonomisine operasyon mu yapıyor?

A Haber canlı yayınına katılan ASKON Başkanı Orhan Aydın, Doç. Dr. Cüneyt Dirican, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı TÜSİAD'ın skandal açıklamalarını değerlendirdi.
ASKON Başkanı Orhan Aydın'ın açıklamaları:
"Bu tarz bildirileri TÜSİAD'dan ilk defa görmüyoruz. Ülke ne zaman bir zorum yaşasa ya da herhangi bir sıkıntı olsa ortaya çıkıyorlar. 12 Mart Muhtırası'ndan tutunuz da Refah Yol hükümetine kadar hep aynı tavır var. 28 Şubat'ta da benzer bir işe kalkıştılar. 27 Nisan Muhtırası'ndaki sadece laikliği koruma adına kendilerince almış oldukları tutum da benzer.
2008 yılında hükümeti IMF'nin tuzağına düşürmek için gayret sarf ettiler. Gezi olaylarına tam destekleri dolayısıyla Türkiye ama içeriden ama dışarından bir saldırıya uğrasa TÜSİAD burada başrolü oynamak için gayret etmiştir. Son açıklamaları da talihsizliktir.Ülkede sanayi tarafında pandemide döneminde bütün gelişmiş ülkeler daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi parmak ısırtacak işlere imza atıyor. 81 ilde fabrikalar durmaksızın üretmeye ve ihraç etmeye en hızlı şekilde devam ediyor. İlk 3 çeyreğin büyüme rakamları TÜSİAD'ı memnun etmedi. Türkiye yüzde 7'lik ve yüzde 21'lik büyüme rakamlarıyla rakiplerini geride bıraktı.
Sadece döviz kurunu baz alarak böyle bir açıklama yaparak üretimin, istihdamın, büyümenin, yatırımın karşısında durarak sanayi işleri yapanları gerçekten anlamak zor bu bir akıl tutulmasıdır."
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in öne çıkan sözleri:
"Türkiye ilk defa ekim ayında cari fazla verdi. Bu üretim temelli istihdam ve ihracat modelinde cari fazla verdi. 2013 Mayıs 20 Mayıs'ında IMF'ye borcumuzu bitirdiğimizi ilan ettiğimizde üzerimize adeta akın akın gelmişlerdi ya Türkiye'nin ekim ayında cari fazla vermesi çok rahatsız etti bazı çevreleri.
Bu rahatsızlığın tezahürü devam ediyor aslında. Aslında bu büyümeden en fazla fayda sağlayacak olan iş adamlarıdır. Çünkü ihracat yapan iş adamlarının çok faydasına bir büyüme modelimiz var ama onlar aldıkları talimatla hareket ettikleri için kendi büyümelerini ve ekonomileri de bir kenara bırakarak tabiri caizse bir gayrinizami harp usulüyle hükümeti alaşağı etmeye çalışıyorlar.
GEÇMİŞTE DE BUNA ALET OLMUŞTU
Geçen hafta Fransa'da bir finans kuruluşu 'Türkiye'yi bu şekilde tutamazsak 5 yıl sonra bir süper güç olacak' dedi. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında ABD'nin aktörleri eliyle Türkiye'nin bu büyümesinin önüne bazı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz. Maalesef TÜSİAD geçmişte de buna alet olmuştu bugün de alet oldu. Bu bizi durdurma çalışmalarının sosyal ayağını STK ayağının ilk adımı olarak bunlar attılar."