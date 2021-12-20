Türkiye ekonomisi neden hedefte? Tefeci TÜSİAD Türkiye ekonomisine operasyon mu yapıyor?

2008 yılında hükümeti IMF'nin tuzağına düşürmek için gayret sarf ettiler. Gezi olaylarına tam destekleri dolayısıyla Türkiye ama içeriden ama dışarından bir saldırıya uğrasa TÜSİAD burada başrolü oynamak için gayret etmiştir. Son açıklamaları da talihsizliktir.

Ülkede sanayi tarafında pandemide döneminde bütün gelişmiş ülkeler daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi parmak ısırtacak işlere imza atıyor. 81 ilde fabrikalar durmaksızın üretmeye ve ihraç etmeye en hızlı şekilde devam ediyor. İlk 3 çeyreğin büyüme rakamları TÜSİAD'ı memnun etmedi. Türkiye yüzde 7'lik ve yüzde 21'lik büyüme rakamlarıyla rakiplerini geride bıraktı.Sadece döviz kurunu baz alarak böyle bir açıklama yaparak üretimin, istihdamın, büyümenin, yatırımın karşısında durarak sanayi işleri yapanları gerçekten anlamak zor bu bir akıl tutulmasıdır."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in öne çıkan sözleri:

"Türkiye ilk defa ekim ayında cari fazla verdi. Bu üretim temelli istihdam ve ihracat modelinde cari fazla verdi. 2013 Mayıs 20 Mayıs'ında IMF'ye borcumuzu bitirdiğimizi ilan ettiğimizde üzerimize adeta akın akın gelmişlerdi ya Türkiye'nin ekim ayında cari fazla vermesi çok rahatsız etti bazı çevreleri.