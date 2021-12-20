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    • 20.12.2021 18:51
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    CHP'li Faik Öztrak TÜSİAD'ı savundu: Ön yargısız kulak verin

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazına gelerek 'Eski Türkiye' özlemiyle hükümete parmak sallayama çalışan TÜSİAD'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. "Ey TÜSİAD ve yavruları" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bizimle mücadele edemezsiniz." mesajı verdi. Başkan Erdoğan'ın tepkisinin ardından 2001 krizinin baş aktörlerinden CHP Sözcüsü Faik Öztrak sahneye çıkarak TÜSİAD'ı savundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’li Faik Öztrak TÜSİAD’ı savundu

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazına gelerek 'Eski Türkiye' özlemiyle hükümete parmak sallayama çalışan TÜSİAD'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi.

    "Ey TÜSİAD ve yavruları" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bizimle mücadele edemezsiniz." mesajı verdi. Başkan Erdoğan'ın tepkisinin ardından 2001 krizinin baş aktörlerinden CHP Sözcüsü Faik Öztrak sahneye çıkarak TÜSİAD'ı savundu.

    Düşük faiz politikasına karşı gelerek hükümeti hedef alan ve yatırım yerine tefecilerin ağzıyla açıklama yapan TÜSİAD'ı savunmaya kalkan Faik Öztrak, "İş dünyasının kaygılarına kulak verilmelidir" dedi.

    "ÖN YARGISIZ KULAK VERİN"
    TOBB, TÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası başkanlarının, ekonomideki "akıl dışı" gidişi eleştirmeye başladığını söyleyen Öztrak, ülkeyi yönetenlere düşen görevin, bu eleştirilere ön yargısız kulak vermesi olduğunu kaydetti.

    Öztrak, "Çünkü Türkiye ekonomisi, üzerinde kumar oynanacak, 'Ya tutarsa' denilerek, üzerine elbise biçilecek bir ekonomi değildir. Söz konusu olan 84 milyonun kaderidir, 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Böyle giderse Türkiye gelecek yıl, 800 milyar dolarlık bir ekonomi de olamayacaktır. Dolayısıyla milletin, emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, iş dünyasının kaygılarına kulak verilmelidir." diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazlaması sonrası TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" ifadeleriyle hükümete siyasi yön tayin edilmeye çalışıldı.

    FAİZ İNDİRİMİNDEN RAHATSIZ OLDULAR
    Sözde yatırımcı iş adamlarının oluşturduğu dernek üretim ve yatırımdan değil, faizden yana olduğunu yaptığı açıklamayla belli etti.

    TÜSİAD haddini aştı!




    TÜSİAD'ın yazılı açıklaması şu şekilde:
    "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz"

        KILIÇDAROĞLU TÜSİAD'I GAZLAMIŞTI

        TÜSİAD'ın açıklaması Kılıçdaroğlu'nun telefonla aramasından sonra geldi.

        Erken seçim baskısı için tüm kurumları harekete geçirmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski ile görüştü.

        Kılıçdaroğlu, görüşmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:



        "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.


        Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!"

        KİMDİR BU FAİK ÖZTRAK
        Her fırsatta Türkiye ekonomisi üzerinden kriz tellallığı yapan ve ülkeyi "krizden" çıkartacağını iddia eden Faik Öztrak kimdir?



        GÖREVDE OLDUĞU YILLARDA TÜRKİYE BUHRANI YAŞADI
        2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.



            BANKALAR PEŞİ SIRA BATTI
            'Ekonomi dehası' Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.

            IMF'nin isteği ile zararda olan 20 bankanın faaliyet izni kaldırılmadı. Devlet bu bankalara hissedar yapıldı. BDDK kararı ile hisseleri fona devrolan bankaların tüm yükümlülüklerine garanti verildi.

            Devlet, Öztrak ve ekibi yüzünden hissedar olduğu bankaların bütün borçlarını ödemek zorunda kaldı.

            Hazine tahvil ve bonoları Demirbank'a sattı. Öztrak, bankaya likidite desteği vermeyen BDDK ekibindeydi. Göz göre göre Demirbank'ın batmasına sebep oldu.

            IMF DÜNYA BANKASI VE FAİK ÖZTRAK!
            Batık ekonomiyi düzeltsin diye Ecevit Hükümeti tarafından göreve getirilen Kemal Derviş, Faik Öztrak'ı 16 Mart 2001 yılında Hazine Müsteşarı yaptı. Göreve gelmesinin hemen ardından soluğu IMF ve Dünya Bankası'nın yanında aldı. IMF bu süreçte ülkemize borç para vermek için dışa bağımlı kılan yasaları dayattı.

            5.4 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZİ BUHAR ETTİ
            Faik Öztrak, yakın ilişkilerinin olduğu dönemin Doğan Grubuna, dalgalı kura geçileceği bilgisini geçti ve bir gecede dolar kuru 2 katına çıktı. CNN Türk tarafından gece vakti duyurulan haberin hemen ardından 684 bin TL olan dolar kuru 1.2 milyon TL'ye yükseldi.

            Bu artışı duyurmadan önce 21 bankaya düşük fiyattan dolar kuru satışı gerçekleştirmeyi de ihmal etmeyen Faik Öztrak, böylece 5.4 milyarlık doları da buhar etti.

            1 YILDA 40 BİN İŞSİZ
            Görevde olduğu 2000-2003 yılları arasında politika faizleri yüzde 190 olan ekonomi dehası Faik Öztrak ayrıca sadece 2001 yılında 40 bin yeni işsizin oluşmasına sebebiyet verdi. Devlet ve halk daha çok fakirleşti. Dostları olan zenginler ise servetlerine servet kattı.

                AİLESİ DE EN AZ SOSYETE ÇOCUĞU FAİK KADAR BAŞARILI!
                Faik Öztrak'ın ailesinin kurmuş olduğu ilişkiler ve usülsüz işler ile adı çıkmış durumda. Dede Faik Öztrak'ın usülsüz şekilde Şeker Fabrikaları'na ortaklığı bulunmakta.

                25 Ocak 1939 yılında İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirildi.

                Ayrıca 1962 ve 1975'te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan babası Orhan Öztrak'ın "Bol içki ve sigara içilir inşallah" dileğiyle bir 'snack bar' açtığı görülüyor.

                Orhan Öztrak, babası gibi İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş.

                AMCA ÖZTRAK DARBE YÖNETİMİ İLE EL ELE KOL KOLA
                Yalanın ve kirli siyasetin sözcüsü Faik Öztrak'ın amcası İlhan Öztrak darbe yönetiminde üyelik aldı. İlhan Öztrak, hem Fahri Korutürk hem de Kenan Evren tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne getirildi.

                Diğer amcası olan Adnan Öztrak'ın da TRT'nin ilk Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş olması Türkiye Cumhuriyeti, Öztrak Ailesi önemli makamlara gelsin diye kurulmuş dedirtiyor.

                    CHP'DE KOLTUĞUNA DOKUNULMAYAN TEK İSİM
                    IMF'nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002'de CHP'den milletvekili yapıldı, MYK'ya yükseltilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun 9 yıllık döneminde 'koltuğuna dokunulmayan' tek MYK Üyesi Faik Öztrak olmuştu.

                    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin FETÖ temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer almıştı.

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                    Haberler Güncel CHP'li Faik Öztrak TÜSİAD'ı savundu: Ön yargısız kulak verin
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