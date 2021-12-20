CHP'li Faik Öztrak TÜSİAD'ı savundu: Ön yargısız kulak verin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazına gelerek 'Eski Türkiye' özlemiyle hükümete parmak sallayama çalışan TÜSİAD'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi.
"Ey TÜSİAD ve yavruları" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bizimle mücadele edemezsiniz." mesajı verdi. Başkan Erdoğan'ın tepkisinin ardından 2001 krizinin baş aktörlerinden CHP Sözcüsü Faik Öztrak sahneye çıkarak TÜSİAD'ı savundu.
Düşük faiz politikasına karşı gelerek hükümeti hedef alan ve yatırım yerine tefecilerin ağzıyla açıklama yapan TÜSİAD'ı savunmaya kalkan Faik Öztrak, "İş dünyasının kaygılarına kulak verilmelidir" dedi.
"ÖN YARGISIZ KULAK VERİN"
TOBB, TÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası başkanlarının, ekonomideki "akıl dışı" gidişi eleştirmeye başladığını söyleyen Öztrak, ülkeyi yönetenlere düşen görevin, bu eleştirilere ön yargısız kulak vermesi olduğunu kaydetti.
Öztrak, "Çünkü Türkiye ekonomisi, üzerinde kumar oynanacak, 'Ya tutarsa' denilerek, üzerine elbise biçilecek bir ekonomi değildir. Söz konusu olan 84 milyonun kaderidir, 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Böyle giderse Türkiye gelecek yıl, 800 milyar dolarlık bir ekonomi de olamayacaktır. Dolayısıyla milletin, emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, iş dünyasının kaygılarına kulak verilmelidir." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazlaması sonrası TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" ifadeleriyle hükümete siyasi yön tayin edilmeye çalışıldı.
FAİZ İNDİRİMİNDEN RAHATSIZ OLDULAR
Sözde yatırımcı iş adamlarının oluşturduğu dernek üretim ve yatırımdan değil, faizden yana olduğunu yaptığı açıklamayla belli etti.
TÜSİAD'ın yazılı açıklaması şu şekilde:
"Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz"