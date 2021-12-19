SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş enflasyon ve faiz mesajı: Vatandaşımı ezdirmeyeceğim

"DÜNYANIN 5'TEN BÜYÜK OLDUĞUNU KENDİNİ BÜYÜK KABUL EDENLER DE KABUL EDECEKLER"

Buluşmada Afrika ülkelerine ziyaretlerinden de bahseden Erdoğan, Afrikalı muhataplarına "kendinize güvenin" telkininde bulunduğunu belirterek, "Gün ola inşallah göreceksiniz bu dünyanın 5'ten büyük olduğunu kendini büyük kabul edenler de kabul edecekler. Olacak olan şey şu. BM üyesi ülkeler hepsi dönüşümlü olarak BM'de daimi üye olma hüviyetine kavuşacaklar. Dolayısıyla bugün Zimbabve icabında geçici üye değil yarın daimi üye olacak. Türkiye geçici değil daimi üye olacak. Er veya geç dönüşümlü olarak hepimiz orada daimi üye olma hakkını elde edeceğiz. Yarının güçlü Türkiyesi inşallah bunu başaracak. Buna Afrikalı ülkelerin de inanması lazım. Şu anda bu 5 daimi üye ülke içinde bir tane Müslüman ülke var mı? Yok. Müslümanların orada daimi üye olma hakkı yok mu. Biz inancımızın da mücadelesini vermemiz lazım. Afrikalı niçin orada yerini almasın. Bunları başarmamız lazım. İşte bu gençlik. Siz niye okuyorsunuz. Yarın buralardaki haklarınızı elde etmek için okuyorsunuz. Bunu başarmanız lazım. Tayyip Erdoğan'ın da, sizin de göreviniz bu. Bunu başarmanız lazım. Onun için azmedeceğiz, kararlı olacağız, inanacağız ve bu işi başaracağız" dedi.



Afrikalı gençlerle buluşma programına Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre Webo ve Fenerbahçe ve Milli Takım'ın Afrika kökenli oyuncusu Nazım Sangare de katıldı. Katılımcılara Türkiye deneyimlerini anlatan Webo, Paris Saint Germen maçında maruz kaldığı ırkçılık sonrası Türkiye'nin desteği için teşekkür etti. Webo, ülkesi Kamerun ve tüm Afrika'da Türkiye'nin elçisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

"ERDOĞAN BU ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI OLDUĞU SÜRECE BİZ ASLA SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİ BU ÜLKEDEN KOVAMAYIZ"

Başkan Erdoğan, gençlerin sorusu üzerine Türkiye'nin ırkçılık konusunda kesin bir duruşu olduğunu belirterek, "Dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. İşte 'İktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz' falan diyor.



Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Irak'tan gelenlerle beraber bu 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü hepsi bizim misafirimiz. Bunlar kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara tabii kapılarımızı açtık ve ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi bu ülkede kovmayız, kovamayız. Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. 'Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlaşmadadır.' Ölçü bu. Biz Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapmayız. Ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz" dedi.