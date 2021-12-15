SON DAKİKA: FED (ABD Merkez Bankası) politika faizini sabit tuttu

Son dakika haberleri... Merakla beklenen FED faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.
OMICRON FED'İN KARARINA ETKİ EDECEK
Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Yapılan bazı araştırmalar, aşılarda Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 80'in üzerinde olan koruma oranının Omicron'da önemli ölçüde gerilediğini gösterirken, ABD'li ilaç firması Pfizer ise Omicron'a karşı geliştirilen antiviral ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediği ve alarmda olunması gerektiği uyarısında bulundu.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ POWELL'DA
Salgının seyrine dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bugün Fed'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları bulunuyor.