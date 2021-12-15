SON DAKİKA: FED (ABD Merkez Bankası) politika faizini sabit tuttu

Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artışla rekor seviyeye çıktı. ÜFE'deki yükselişte devam eden arz kısıtları etkili olurken, veri sonrası enflasyon endişeleri ve para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri New York borsasına satış getirdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Kararsız bir seyrin hakim olduğu tahvil piyasasında ise dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,44'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün 96,6 ile son bir haftanın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi de bugün 96,5 ile yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, Fed öncesi yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

ENERJİ FİYATLARI YÜKSELDİ