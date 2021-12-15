FED faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika? Merkez Bankası TCMB Aralık faiz kararı açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 yılı TCMB Aralık faiz kararı oldukça merak ediliyor ve milyonlarca kişinin gözü kulağı gelecek habere çevrilmişti ve FED faiz kararı açıklandı. İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar 11-0 oy ile alındı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde gerçekleşecek son toplantısı, 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapıldı. Böylece yılın son toplantısında 2022 yılının ilk aylarını etkileyecek faiz kararı da belli oldu.
OMICRON FED'İN KARARINA ETKİ EDECEK
Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Yapılan bazı araştırmalar, aşılarda Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 80'in üzerinde olan koruma oranının Omicron'da önemli ölçüde gerilediğini gösterirken, ABD'li ilaç firması Pfizer ise Omicron'a karşı geliştirilen antiviral ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediği ve alarmda olunması gerektiği uyarısında bulundu.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ POWELL'DA
Salgının seyrine dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bugün Fed'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları bulunuyor.