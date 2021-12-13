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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 13:18
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    • 13.12.2021 20:22
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü! 5 saatlik zirve

    Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 15.00'te başlayan toplantı 5 saat sürdü. Öte yandan Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

    Başkan Erdoğan ekonomi zirvesini topladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme gerçekleşti.

    EKONOMİDE 5 SAATLİK KRİTİK ZİRVE

    Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldı. Erdoğan saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne geldi ve görüşme başladı. Toplantı tam tamına 5 saat sürdü.

    Başkan Erdoğan ekonomi zirvesi için Vahdettin Köşküne geldi

    MERKEZ'DEN 4. MÜDAHALE

    Öte yandan Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyretti.

    Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 16,14'lerde işlem görüyor.

    Başkan Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor

    Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

    BORSA HAFTAYA REKOR SEVİYEDEN BAŞLADI
    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.



        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

        GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
        Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak.

        Çarşamba günü Fed faiz kararını duyuracak. Ardından perşembe bizim merkez bankamız, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. Cuma günü ise Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları takip edilecek.

        BORSA REKORLA KAPATTI

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı.

            Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.115,89 puana, kapanış rekorunu da 2.101,51 puana taşıdı.

            Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını belirtti.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü! 5 saatlik zirve
                SON DAKİKA