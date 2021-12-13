Son dakika: Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü! 5 saatlik zirve

Çarşamba günü Fed faiz kararını duyuracak. Ardından perşembe bizim merkez bankamız, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. Cuma günü ise Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları takip edilecek.

BORSA REKORLA KAPATTI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı.