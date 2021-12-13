Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.12.2021 12:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 13:06
    ABONE OL

    Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale!

    Son dakika haberi... Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyretti.

    Merkez Bankası’ndan piyasaya dördüncü müdahale!

    TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

    TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

    Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyrediyor.

    Euro/TL ise 16,14'lerde işlem görüyor.

    Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

    BORSA HAFTAYA REKOR SEVİYEDEN BAŞLADI
    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

        GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
        Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak.

        Çarşamba günü Fed faiz kararını duyuracak. Ardından perşembe bizim merkez bankamız, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. Cuma günü ise Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları takip edilecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale!
            SON DAKİKA