Merkez Bankası’ndan piyasaya dördüncü müdahale!

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak.

Çarşamba günü Fed faiz kararını duyuracak. Ardından perşembe bizim merkez bankamız, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. Cuma günü ise Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları takip edilecek.