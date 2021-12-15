Evde bakım maaşı zammı 2022 kaç TL oldu? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte engelli, yaşlılık 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Tüm illerden milyonlarca vatandaş 2022 evde bakım maaşı zammı ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücrete yapılacak olan zam yer alıyor ve bu zam ile birlikte pek çok ödemede de fiyat artışı olacak. Bunlar arasında engelli aylığı, yaşlılık 65 yaş aylığı yer alıyor ve 2022 Ocak ayıyla birlikte bu maaşlar da zam gelecek. Peki 2022 engelli aylığı, yaşlılık 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret için yapılan üç toplantının gerçekleşmesinin ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Peki asgari ücret zammı 2022 engelli aylığı, yaşlılık 65 yaş aylığını nasıl etkileyecek?
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.
YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!
Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.