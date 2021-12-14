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    • Ekonomi
    • 14.12.2021 12:15
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    • 14.12.2021 12:24
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    Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz'a kötü sürpriz! 2022 büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düştü

    Almanya'da Olaf Scholz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Angela Merkel'den görevi devraldı. Scholz, mesaisinin henüz ilk günlerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalga ve devam eden tedarik dar boğazlarının ekonomik toparlanmayı baskılaması nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

    Almanya’nın yeni başbakanına kötü sürpriz!

    Merkezi Münih'te bulunan Ifo, ülke ekonomisine ilişkin eylül ayında paylaştığı 2021-2023'ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncellemeye gitti.

    Ifo, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,5'te sabit tutarken, gelecek yıl için yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düşürdü. 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 1,5'ten yüzde 2,9'a yükseltti.

    GSYH'nin bu yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daralacağını, 2022'nin başında ise durgunlaşmasının beklendiğini aktaran Ifo, Kovid-19 sonrası ekonomideki toparlanmanın istihdam artışını hızlandıracağı, bu yıl için yüzde 5,7, gelecek yıl için yüzde 5,2 ve 2023 için yüzde 4,9 işsizlik öngörüsünde bulundu.

    Bu yıl 44 milyon 884 bin olan istihdam edilen kişi sayısının, 2022'de 45 milyon 293 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

    Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 161,8 milyar avro olan bütçe açığının, 2022'de 82,4 milyar avroya gerilemesini bekliyor.

    Ülkede kasımda yüzde 5,2 olan enflasyonun, gelecek yıl ortalama olarak yüzde 3,3'e inmesi ve 2023'te ise yüzde 1,8'e gerilemesi öngörülüyor.

    Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Devam eden tedarik dar boğazları ve Kovid-19'un 4. dalgası Alman ekonomisini belirgin şekilde yavaşlatıyor." ifadesini kullandı.

        Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 büyüme kaydetmişti.

        Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de, bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekmişti.

        MERKEL GÖREVİNİ BAŞBAKAN SCHOLZ'A DEVRETTİ
        Almanya'da Olaf Scholz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Angela Merkel'den görevi devraldı.

        Başbakan Scholz ve bakanların, Federal Mecliste yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta görev teslim töreni yapıldı.

        Merkel, törende yaptığı konuşmada, Olaf Scholz'u tebrik ederek, "Bu göreve gelmenin etkileyici bir an olduğunu biliyorum." dedi.

        Bu görevin heyecan verici, tatmin edici ve aynı zamanda zorlu bir görev olduğunu ifade eden Merkel, keyif alarak yapıldığında bu ülke için sorumluluk almanın belki de en güzel görevlerinden biri olduğunu söyledi.

        Başbakanlık çalışanlarına da teşekkür eden Merkel, Scholz'a başarılar diledi.

        Merkel, "Büyük motivasyonla işe başlayacağınızı biliyorum. Bundan dolayı bu evi (Başbakanlığı) sahiplenin ve ülkemizin en iyisi için çalışın. Benim dileğim bu." ifadelerini kullandı.

        Başbakan Scholz da Merkel'e son 16 yıldaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Başbakanlıkta bulunduğunuz dönem olağanüstü zamandı. Siz de olağanüstü şeyler yaptınız." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu dönemde birçok zorluğun üstesinden gelindiğini ifade eden Scholz, "Önümüze bir çok kriz çıktı." dedi.

        Scholz, Merkel'in kabinelerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve bu krizlerin bazılarını birlikte atlattıklarını anımsatan Scholz, "Aramızda her zaman çok güvenilir bir iş birliği olmuştur." diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz'a kötü sürpriz! 2022 büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düştü
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