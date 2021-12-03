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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 11:27
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    • 03.12.2021 11:27
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    TC kimlik numaranızla başvuru yapın: Hesaplara para yatacak! Şubat 2022 ödemeli 3 ay ertelemeli veriliyor

    Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar adeta can simidi oluyor. Bu anlamda ekonomik sorun çeken vatandaşlar doğrultusundan bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. İNG Bank ve Denizbank 3 ay ertelemeli kredi veriyor. Ödeme ise 3 yıla yayılıyor. İNG Bank'ın kampanyalı ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz seviyesi yüzde 1.35 olarak uygulanır. Kampanyasız kredisinde ise İNG Bank müşterilerine aylık yüzde 1.54 faizle kredi sağlar.

    takvim.com.tr
    TC kimlik numaranızla başvuru yapın: Hesaplara para yatacak!

    İNG Bank ve Denizbank Aralık'ta hem kampanyalı hem kampanyasız gereksinim kredisi sağlıyor. Kampanya olanaklarını ve kullanım şartlarını aktaran İNG Bank ve Denizbank müşterilerinin uygun olmaması halinde standart ihtiyaç kredisi ile nakit destek veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veren bankalar arasına katılan Denizbank kredi kartından hemen kullanılabilen bir kredi ürününü kullanıma sundu. Kredi kartı olan vatandaşlara yönelik olarak tasarlanan kredi paketinden yararlanmak isteyen kişiler kredi kartı limitleri dahilinde ihtiyaç kredisi çekebilecekler.

    İNG BANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

    İNG Bank'ın kampanyalı ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz seviyesi yüzde 1.35 olarak uygulanır. Kampanyasız kredisinde ise İNG Bank müşterilerine aylık yüzde 1.54 faizle kredi sağlar.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Kampanyalı kredi tüketiminin hangi koşullarda olacağına dair bilgi veren banka "İlk kez ING müşterisi olanlar, gereksinim kredilerini %1,35'ten başlayan tanışma faizleriyle kullanıyor. Siz de anında ING'li olun, 20.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı %1,35'ten başlayan faiz miktarları ile ING İhtiyaç Kredisi kullanarak karşılayın." denildi.

    İlan edilen düşük faizli kredi ilk defa banka müşterisi olacaklara sağlanacak. Fakat kampanyalı miktar amacıyla sağlanması gereken bir başka koşul ise kredi puan koşulu. Banka müşterilerinin en itimat edilir takımda yer almaları halinde düşük faiz olanaklarından faydalanabileceklerini bildirdi. Kredi risk puanına göre değişik bir takımda yer alan müşterilere ise vatandaşa özel bir faiz sağlanacak.

        DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

        3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veren bankalar arasına katılan Denizbank kredi kartından hemen kullanılabilen bir kredi ürününü kullanıma sundu. Kredi kartı olan vatandaşlara yönelik olarak tasarlanan kredi paketinden yararlanmak isteyen şahıslar kredi kartı limitleri dahilinde ihtiyaç kredisi çekebilecekler.

        DENİZBANK ERTELEMELİ TAKSİTLİ NAKİT İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI NEDİR?

        Denizbank kredi kartı olan vatandaşlara yönelik olarak tasarlanan kredi ürününde kredi kartı nakit kullanmak mümkün nakit limiti ile sınırlı olan ihtiyaç kredisi ürünüdür. Ödeme planında ilk taksit faiz tutarı, Taksitli Nakit Avans kredisine dair kredinin kullanıldığı tarih ile son ödeme tarihi arasında geride bıraktığımız gün adedi öneme alınarak hesaplanır. Ötelemeli kullanımda, öteleme gün adedine göre faiz tutarı ilk taksit içinde yansıtılır.

        Taksitli nakit avans ödemeleri amacıyla taksitler gönderilecek olan kredi kartı hesap özetinde yer alacak.

        Hesap özeti asgari borcunun son ödeme tarihine kadar hiç ödeme yapılmaması ya da kısmi ödeme yapılması halinde son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari tutar amacıyla anapara üzerinden kredi kartı gecikme faizi ve asgari tutarı aşan anapara tutarı üzerinden de kredi kartı akdi faizi uygulanacak.
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        Haberler Ekonomi TC kimlik numaranızla başvuru yapın: Hesaplara para yatacak! Şubat 2022 ödemeli 3 ay ertelemeli veriliyor
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