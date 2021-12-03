TC kimlik numaranızla başvuru yapın: Hesaplara para yatacak! Şubat 2022 ödemeli 3 ay ertelemeli veriliyor

İNG Bank ve Denizbank Aralık'ta hem kampanyalı hem kampanyasız gereksinim kredisi sağlıyor. Kampanya olanaklarını ve kullanım şartlarını aktaran İNG Bank ve Denizbank müşterilerinin uygun olmaması halinde standart ihtiyaç kredisi ile nakit destek veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veren bankalar arasına katılan Denizbank kredi kartından hemen kullanılabilen bir kredi ürününü kullanıma sundu. Kredi kartı olan vatandaşlara yönelik olarak tasarlanan kredi paketinden yararlanmak isteyen kişiler kredi kartı limitleri dahilinde ihtiyaç kredisi çekebilecekler.
İNG BANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
İNG Bank'ın kampanyalı ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz seviyesi yüzde 1.35 olarak uygulanır. Kampanyasız kredisinde ise İNG Bank müşterilerine aylık yüzde 1.54 faizle kredi sağlar.
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Kampanyalı kredi tüketiminin hangi koşullarda olacağına dair bilgi veren banka "İlk kez ING müşterisi olanlar, gereksinim kredilerini %1,35'ten başlayan tanışma faizleriyle kullanıyor. Siz de anında ING'li olun, 20.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı %1,35'ten başlayan faiz miktarları ile ING İhtiyaç Kredisi kullanarak karşılayın." denildi.
İlan edilen düşük faizli kredi ilk defa banka müşterisi olacaklara sağlanacak. Fakat kampanyalı miktar amacıyla sağlanması gereken bir başka koşul ise kredi puan koşulu. Banka müşterilerinin en itimat edilir takımda yer almaları halinde düşük faiz olanaklarından faydalanabileceklerini bildirdi. Kredi risk puanına göre değişik bir takımda yer alan müşterilere ise vatandaşa özel bir faiz sağlanacak.