TC kimlik numaranızla başvuru yapın: Hesaplara para yatacak! Şubat 2022 ödemeli 3 ay ertelemeli veriliyor

İNG Bank ve Denizbank Aralık'ta hem kampanyalı hem kampanyasız gereksinim kredisi sağlıyor. Kampanya olanaklarını ve kullanım şartlarını aktaran İNG Bank ve Denizbank müşterilerinin uygun olmaması halinde standart ihtiyaç kredisi ile nakit destek veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veren bankalar arasına katılan Denizbank kredi kartından hemen kullanılabilen bir kredi ürününü kullanıma sundu. Kredi kartı olan vatandaşlara yönelik olarak tasarlanan kredi paketinden yararlanmak isteyen kişiler kredi kartı limitleri dahilinde ihtiyaç kredisi çekebilecekler.