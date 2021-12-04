Milyonlarca çalışana para akacak! 50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! 3 ay ödemesiz alabilirsiniz

Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi

Kamuda görev yapan tüm personeller için 100 bin TL'ye kadar düşük faizli özel kredi seçenekleri sunulmaktadır. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade seçenekleri ile verilecek kamuya özel kredi kapsamında, 50.000 TL - 100.000 TL arasında olan krediler için 24 aya kadar vade fırsatı sunulacak.