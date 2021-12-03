Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!

Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!

Binlerce liralık devlet desteği geliyor! Peş peşe açıklandı. Pandemi süreci boyunca ciddi maddi sıkıntılar yaşayan esnaf ve sanatkarlar için devlet destekli kredi paketleri açıklanmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen kamu bankası aracılığıyla verilecek sıfır faizli krediler her türlü ihtiyaçları için işletmelere destek sunacak. %0 faiz oranlarından başlayan krediler kapsamında işyeri ve taşıt alımına yönelik seçenekler yer aldığı gibi işletme sermayesi ihtiyaçları için de finansman sağlanacak. İşte esnaf ve sanatkarlar için Halkbank'tan faizsiz finansman destekleri.

takvim.com.tr
03.12.2021 08:47 - Son Güncelleme: 03.12.2021 08:47
Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!
Halkbank'tan Esnafa Özel Yüzde Sıfır Faizli Krediler
Çin'den başlayarak kısa sürede küresel bir salgına dönüşen Covid – 19, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun süre işletmeler için de olumsuzluklara neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!

Bu dönem sonrasında işletmeleri için uygun kredi ve finansman çözümleri arayan yüzbinlerce kişi ise devlet desteklerinden yararlanmayı tercih ediyor.

Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!

Türkiye'nin köklü kamu bankası Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara destek verdiği kredi paketleri kapsamında, %0'dan başlayan faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle cazip fırsatlar sunuluyor.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!

Esnek ödeme koşullarının da yer aldığı kredi seçenekleri arasından en uygun olanları tercih ederek işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. İşletme sermayelerinin karşılanması için 275.000 TL, işyeri ve taşıt satın alımı için 500.000 TL'ye kadar finansman desteği verilecek.

Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!

Halkbank Esnaf ve Sanatkarlara Özel Kredileri

Esnaf ve Sanatklarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya doğrudan Halkbank tarafından kullanım yoluyla finansman seçeneklerinden tüm işletme sahipleri, esnaf, sanatkar ve girişimcilerin yararlanması sağlanacak.

SON DAKİKA