Faizsiz kredi verilecek! 275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor!

Halkbank'tan Esnafa Özel Yüzde Sıfır Faizli Krediler

Çin'den başlayarak kısa sürede küresel bir salgına dönüşen Covid – 19, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun süre işletmeler için de olumsuzluklara neden oldu.