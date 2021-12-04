%1,20, %1,29 Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri indi! Son dakika kredi faiz oranları bombası
Son dakika kredi faiz oranları bombası: Kamu bankaları faiz indirim kararlarının ardından vatandaşların artan konut fiyatları karşısında hesaplı finansman seçeneklerinden yararlanması sağlanıyor. TCMB PPK toplantısı sonrasında gelen faiz indirimi sonrasında ekim ayından bu yana 300 baz puanı bulan politika faiz indirimi, bankaları da harekete geçirmiş durumda. İşte kamu bankalarının yeni faiz oranları…
Kamu Bankalarının Faiz İndirimi Rüzgârı Devam Ediyor
Ziraat, Vakıf ve Halkbank, Merkez Bankası PPK faiz indirimi sonrasında faizlerinde güncelleme yoluna gitti. Kredi faizlerinde düşüş yaşanmasının ardından özellikle konut ve taşıt kredileri başta olmak üzere tüketici kredilerine ilgi de bir hayli artmaya başladı.
Düşük faiz oranlarından yararlanarak hem vatandaşların yeni dönemde nakit ihtiyaçlarının karşılanması hem de piyasalara yeniden canlılık kazandırılması hedefleniyor.
Ziraat Bankası İhtiyaç, Konut ve Taşıt Kredisi Faizleri
Türkiye'nin en köklü kamu bankası Ziraat Bankası, bireysel kredi ürünlerinde faiz oranlarını güncelledi. TCMB'nin en son ki PPPK toplantısında 100 baz puanlık indirim rüzgarı ile gelen güncellemeler en çok vatandaşların yüzünü güldürdü.
Yeni oranların açıklanmasının ardından Ziraat Bankası Konut Kredisi %1,20'den başlayan faiz oranları ile sunulmaya devam ediyor. Taşıt kredilerinde ise %1,61'den başlayan cazip oranlar ve uygun ödeme koşullarının uygulanması hedeflenmektedir.