Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat)

ING, TEB, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Aktif Bank gibi Türkiye'de bankacılık sektöründe öne çıkan kurumlardan en düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi verilmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve hesaplı kredi oranları ile birçok bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

