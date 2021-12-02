Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat)
Bankalara yüklü miktarda borcu olanlar için bankalardan yeni döneme özel borç kapatma kredileri duyuruldu. Son dönemde artan fiyatlar karşısında kredi kartı ve kredi kullanımına yönelen çok sayıda vatandaşa borç yükü altında ezilmeye devam ediyor. ING Bank, QNB Finans, İş Bankası ve TEB başta olmak üzere birçok banka faiz oranlarını düşürdü. Borç transfer kredilerinde yeni dönem resmen başladı…
Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalara İlgi Yoğun
Türkiye'de kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca kişi için bankalardan özel destek kredileri gelmeye devam ediyor. TCMB tarafından geçtiğimiz ay politika faizlerinin 100 baz puan düşürülmesinin ardından borç kapatma kredisi faiz oranlarında da güncellemeler geldi.
Devlet bankaları borç kapatma kredisi desteklerinin yanı sıra özel bankaların da başlattığı bu düşük faizli ve uygun ödeme koşullarına sahip kredilere ise ilgi yoğun.
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ING, TEB, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Aktif Bank gibi Türkiye'de bankacılık sektöründe öne çıkan kurumlardan en düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi verilmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve hesaplı kredi oranları ile birçok bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.