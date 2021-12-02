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Haberler Ekonomi Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat)

Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat)

Bankalara yüklü miktarda borcu olanlar için bankalardan yeni döneme özel borç kapatma kredileri duyuruldu. Son dönemde artan fiyatlar karşısında kredi kartı ve kredi kullanımına yönelen çok sayıda vatandaşa borç yükü altında ezilmeye devam ediyor. ING Bank, QNB Finans, İş Bankası ve TEB başta olmak üzere birçok banka faiz oranlarını düşürdü. Borç transfer kredilerinde yeni dönem resmen başladı&hellip;

takvim.com.tr
02.12.2021 14:46 - Son Güncelleme: 02.12.2021 14:46
Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalara İlgi Yoğun

Türkiye'de kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca kişi için bankalardan özel destek kredileri gelmeye devam ediyor. TCMB tarafından geçtiğimiz ay politika faizlerinin 100 baz puan düşürülmesinin ardından borç kapatma kredisi faiz oranlarında da güncellemeler geldi.

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Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat

Devlet bankaları borç kapatma kredisi desteklerinin yanı sıra özel bankaların da başlattığı bu düşük faizli ve uygun ödeme koşullarına sahip kredilere ise ilgi yoğun.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat

ING, TEB, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Aktif Bank gibi Türkiye'de bankacılık sektöründe öne çıkan kurumlardan en düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi verilmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve hesaplı kredi oranları ile birçok bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat

ING Bank Borç Transferi Kredisi

ING Bank borçlarını ödemekte zorluk çeken tüm vatandaşlar için en düşük faiz oranlarına sahip borç kapatma kredisi desteği ile finansman çözümleri sunmaya devam ediyor.

Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar ing-teb-iş bankası-finansbank-aktif bank-akbank-denizbank-teb-halk-vakif-ziraat

%1,59'dan başlayan faiz oranları ile Borç Transferi Kredisi sunuluyor. 24 aya kadar vade seçenekleriyle kullanılacak kredi borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyenlere avantajlar sağlıyor.

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