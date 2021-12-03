Hesaplara para yatacak! Şubat 2022 ödemeli 3 ay ertelemeli veriliyor! TC kimlik numaranızla başvuru yapmanız yeterli

Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar adeta can simidi oluyor. Bu anlamda ekonomik sorun çeken vatandaşlar doğrultusundan bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. İNG Bank ve Denizbank 3 ay ertelemeli kredi veriyor. Ödeme ise 3 yıla yayılıyor. İNG Bank'ın kampanyalı ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz seviyesi yüzde 1.35 olarak uygulanır. Kampanyasız kredisinde ise İNG Bank müşterilerine aylık yüzde 1.48 faizle kredi sağlar.