Son dakika: Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile 2022 emekli ve memur maaş zammı!

Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Asgari ücret için görüşmeler bu hafta başladı ve böylece gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile 2022 emekli ve memur maaş zammı kaç TL olacak? İşte son hesaplamalar...