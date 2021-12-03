Son dakika: Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile 2022 emekli ve memur maaş zammı!

Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Asgari ücret için görüşmeler bu hafta başladı ve böylece gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile 2022 emekli ve memur maaş zammı kaç TL olacak? İşte son hesaplamalar...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
5 aylık enflasyon 10.48 oldu. SSK ve Bağkur emeklisine 5 aylık zam 10.48 öngörülürken 6 aylık tahmini yıl sonu zammı 14.33 olacak. Memur ve memur emeklisinin de 5 aylık zammı 5+7.48=12.48 olacak.
Buna göre 2000 lira alan;
SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı: 2209.6,
Yıl sonu zammı: 2286.6,
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı: 2249.6 olması tahmin ediliyor.