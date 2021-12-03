Son dakika! Emekli, memur ve memur emeklisinin zammı netleşiyor

5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 5 + 7,48 enflasyon farkı ile birlikte 12,48 oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyonu da fark olarak alıyor. 5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Bu rakamlara Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece zam oranları artacak. Yıl sonunda bu rakamların artması ve zam oranlarının yüzde 13'ün üzerine çıkması bekleniyor. 2022 yılının ilk zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile kesinleşecek.

Buna göre 2000 lira alan;

SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı: 2209.6,

Yıl sonu zammı: 2286.6,

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı: 2249.6 olması tahmin ediliyor.