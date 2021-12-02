Türkiye batsın diye ellerini ovuşturanlar üzülecek! İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf haberleri yapılıyor

Öte yandan başka bir araştırma, İngiltere'de yükselen fiyatların dört kişilik bir aile için yaşam maliyetini yılda 1700 sterlin artırabileceğini söylüyor. Noel kutlamalarının maliyetinin, aynı mal ve hizmet sepeti için geçen yıla göre 109 sterlin daha yüksek olacağına dikkat çekildi.

127 MİLYAR LİRA ÇIKMASI ÖNLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerji fiyatlarında gerçekleştirdikleri sübvansiyon ile vatandaşın cebinden 127 milyar liranın çıkmasını önlemiş olduklarını kaydetti.