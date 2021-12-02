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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 10:30
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    • 02.12.2021 11:00
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    Türkiye batsın diye ellerini ovuşturanlar üzülecek! İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf haberleri yapılıyor

    Avrupa'da ve İngiltere'de enerji krizi yaşanıyor. Doğal gaz, petrol gibi kaynaklarda fiyatlar hızla artarken bu da vatandaşların tepkisini çekiyor. Türkiye'de ise vatandaşın cebini rahatlatmak adına devletin yaptığı müdahalelerle enerjide olası bir krizin önüne geçiliyor. Türkiye ekonomisinin kötüye gitmesi için pusuda bekleyenler ise üzülecek. İngiltere'de enerji tasarrusufunun nasıl yapılacağına dair haberler çıkmaya başladı.

    İngiltere enerjide tasarrufa başladı

    Son dönemde yükselişe geçen enerji fiyatları, Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de kendini hissetirmeye başladı. Türkiye'de ise hükümetin aldığı önlemlerle 127 milyar liralık bir tutarla fiyatlar sübvande edildi. Avrupa'da ve İngiltere'de ise halk tasarruf nasıl yapılır öğrenmeye başladı. Çünkü İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede tipik üç yatak odalı, gazla ısıtılan bir evin maliyetinin 2022'de 1360 sterline yükselebileceği kaydedildi.

    İNGİLTERE ARTAN FİYATLARI KONUŞUYOR
    15 milyon haneyi etkileyen enerji tavan fiyatının nisan ayında artması bekleniyor. Mirror'ın haberinde, birçok İngiliz vatandaşın evlerini ısıtma maliyeti benzeri görülmemiş seviyelere ulaşabilir.

    TASARRUF YAPMA YÖNTEMLERİ SIRALANDI
    Londra merkezli kuruluş Energy Saving Trust, artan fiyatlar karşısında faturalarda 248 sterline kadar nasıl tasarruf yapılabileceğine dair çeşitli yöntemler paylaştı.

    Haberde, evdeki cihazları bekleme modundan çıkararak veya bekleme moduna alarak yılda 40 sterlin tasarruf edilebileceği, pencereler, kapılar ve döşeme tahtalarının etrafındaki boşlukları köpük şeritlerle tıkayarak 30 sterlin daha geri alınabileceği aktarıldı.

        "HANELER, YÜKSEK FATURALARLA KARŞI KARŞIYA"
        Bir odadan çıkarken ışıkları kapatarak da yılda 14 sterlinin cepte kalabileceği belirtildi. Duş süresini dört dakikayla sınırlamanın yılda 45 sterlin kazanç sağlayabileceği vurgulandı.

        Trust CEO'su Mike Thornton, "Artan enerji faturaları, Birleşik Krallık'taki insanlar için endişeye neden oluyor. Haneler, yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya." dedi.

        DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YAŞAM MALİYETİ
        Tasarruf yöntemlerini anımsatan Thornton, "Ancak iyi haber şu ki, küçük adımlar atarak enerji faturalarımızı en aza indirmek için büyük bir fark yaratabiliriz." diye konuştu.

            Öte yandan başka bir araştırma, İngiltere'de yükselen fiyatların dört kişilik bir aile için yaşam maliyetini yılda 1700 sterlin artırabileceğini söylüyor. Noel kutlamalarının maliyetinin, aynı mal ve hizmet sepeti için geçen yıla göre 109 sterlin daha yüksek olacağına dikkat çekildi.

            127 MİLYAR LİRA ÇIKMASI ÖNLENDİ
            Başkan             Recep Tayyip Erdoğan, enerji fiyatlarında gerçekleştirdikleri sübvansiyon ile vatandaşın cebinden 127 milyar liranın çıkmasını önlemiş olduklarını kaydetti.





            Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz" dedi.



            Erdoğan'ın paylaştığı grafiğe göre, sübvanse edilen rakam konutlarda tüketilen doğalgazda 50 milyar, elektrikte ise 17 milyar lirayı buluyor. Akaryakıtta da eşel mobil sistemi ile vergiden 60 milyar lirayı bulan fedakarlık yapıldı. Her bir vatandaşa yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği verilmiş oldu.


            Başkan Erdoğan'ın elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasını duyurmasının ardından, desteğin tutarı da belli oldu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "TRT ve Enerji Fonu'nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz" dedi.



            'TÜRKİYE FARKLI BİR LİGE YÜKSELDİ'
            Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" dedi. EPDK hizmet binası ve yapımı biten santrallerin açılış törenine katılan Erdoğan, "Akkuyu'nun ilk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci, hatta 3'üncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız" diye konuştu. Enerji arama faaliyetlerini milli imkanlarla sürdürme kararını o dönemki Enerji Bakanı Berat Albayrak ile halefi Fatih Dönmez'in titizlikle hayata geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, "Karadeniz'de 540 milyar metreküplük bu keşifle Türkiye artık farklı bir lige yükselmiştir" dedi.
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            İngiltere enerjide tasarrufa başladı
            Haberler Ekonomi Türkiye batsın diye ellerini ovuşturanlar üzülecek! İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf haberleri yapılıyor
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