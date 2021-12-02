Türkiye batsın diye ellerini ovuşturanlar üzülecek! İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf haberleri yapılıyor

Son dönemde yükselişe geçen enerji fiyatları, Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de kendini hissetirmeye başladı. Türkiye'de ise hükümetin aldığı önlemlerle 127 milyar liralık bir tutarla fiyatlar sübvande edildi. Avrupa'da ve İngiltere'de ise halk tasarruf nasıl yapılır öğrenmeye başladı. Çünkü İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede tipik üç yatak odalı, gazla ısıtılan bir evin maliyetinin 2022'de 1360 sterline yükselebileceği kaydedildi.
İNGİLTERE ARTAN FİYATLARI KONUŞUYOR
15 milyon haneyi etkileyen enerji tavan fiyatının nisan ayında artması bekleniyor. Mirror'ın haberinde, birçok İngiliz vatandaşın evlerini ısıtma maliyeti benzeri görülmemiş seviyelere ulaşabilir.
TASARRUF YAPMA YÖNTEMLERİ SIRALANDI
Londra merkezli kuruluş Energy Saving Trust, artan fiyatlar karşısında faturalarda 248 sterline kadar nasıl tasarruf yapılabileceğine dair çeşitli yöntemler paylaştı.