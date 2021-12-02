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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 10:57
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    • 02.12.2021 10:58
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    Hesaplara 1798 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor! ATM'den çekiliyor! Az önce duyuruldu!

    Evde bakımın parası engelli kişilerin mağdur halde kalmaması amacıyla engelli kişilerin devlet doğrultusundan, bakım masraflarının ödenmesi amacıyla ilerlettiği bir uygulamadır. Bahsedilen lüzumlu şartlar yerine getiriliyor ise devlet doğrultusundan belirli seviye de maaş ödenir. Bu maaş Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan karşılanır. 2021 senesi Ocak ayı ile eş güdümlü zam oluşturulan engelli evde bakım parası tutarı şu an itibari ile 1.798 TL'dir. Evde bakım parası miktarı her ay makul görülen şahıslara düzenlik olarak yatırılır iken bu her ayın 15'i ile 31'i arasında değişik günlere denk gelir.

    takvim.com.tr
    Az önce duyuruldu! Hesaplara 1798 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin!

    Yüz binlerce vatandaşın beklediği ödemeler gerçekleşti. İl il ödenen paralar hesaplara yattı. Devlet her ay evinde engelli, yardım etmeye muhtaç yaşlı ve hasta bakan vatandaşlara ödeme yapıyor. Hesaplara 1798 TL yatıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, ardından da arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. E-Devlet üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak evde bakım aylığınızın ödenip ödenmediğini kolaylıkla, ATM'ye gitmeden kontrol edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    EVDE BAKIM PARASINA NASIL BAŞVURULUR?

    Evde bakım parasına müracaat amacıyla ilk olarak uygulanabilecek adım engelli kişinin sağlık kurul raporu alındıktan sonra başvurusunu yapmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ya da ilçeler de tespit edilen merkezlere gitmek gerekir. Bu merkezler bağlı olunan, ikamet edilen il ya da ilçenin olmalıdır.

    Merkeze gider iken müracaat amacıyla lüzumlu belgelerin de götürülmesi şarttır. Evde bakım parası müracaatı amacıyla lüzumlu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

    Başvuru amacıyla dilekçe

    Engelli fert amacıyla lüzumlu olan sıhhat kurul raporu

    Engelli kişinin ve engelli fert amacıyla bakım hizmeti verecek kişinin kimlikleri ve kimliklerinin fotokopileri

    İkamet adresi ve hane halkı adedinin belgesi

    Hane halkı amacıyla yaşam sürdüren bütün fertlerin gelir belgesi (maaş bordrosu, mal beyanı, kira gibi gelir gösterge beyanı)

    Engelli kişinin vesikalık 2 adet fotoğrafı

    Engelli fert öğrenci ise öğrenci belgesi

    Engelli fert amacıyla vasi gösterilmiş ise vasi belgesi

    Bireyin anne ve babası boşanmış ise boşanma belgesi



        EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, ardından da arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI

        EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

        1- Tokat
        2- Edirne
        3- Hatay
        4- Karabük
        5- Çanakkale
        6- Balıkesir
        7- Kırıkkale
        8- Aksaray
        9- Afyonkarahisar
        10- Diyarbakır
        11- Antalya
        12- Sakarya
        13- İstanbul
        14- Samsun
        15- Bilecik
        16- Manisa
        17- Uşak
        18- Kocaeli
        19- Bursa
        20- Adana
        21- İzmir
        22- Gaziantep
        23- Çorum
        24- Aydın
        25- Tekirdağ
        26- Kayseri
        27- Mersin
        28- Osmaniye
        29- Düzce
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        Haberler Ekonomi Hesaplara 1798 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor! ATM'den çekiliyor! Az önce duyuruldu!
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