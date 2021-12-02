Hesaplara 1798 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor! ATM'den çekiliyor! Az önce duyuruldu!

Yüz binlerce vatandaşın beklediği ödemeler gerçekleşti. İl il ödenen paralar hesaplara yattı. Devlet her ay evinde engelli, yardım etmeye muhtaç yaşlı ve hasta bakan vatandaşlara ödeme yapıyor. Hesaplara 1798 TL yatıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, ardından da arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. E-Devlet üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak evde bakım aylığınızın ödenip ödenmediğini kolaylıkla, ATM'ye gitmeden kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.
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EVDE BAKIM PARASINA NASIL BAŞVURULUR?
Evde bakım parasına müracaat amacıyla ilk olarak uygulanabilecek adım engelli kişinin sağlık kurul raporu alındıktan sonra başvurusunu yapmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ya da ilçeler de tespit edilen merkezlere gitmek gerekir. Bu merkezler bağlı olunan, ikamet edilen il ya da ilçenin olmalıdır.
Merkeze gider iken müracaat amacıyla lüzumlu belgelerin de götürülmesi şarttır. Evde bakım parası müracaatı amacıyla lüzumlu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Başvuru amacıyla dilekçe
Engelli fert amacıyla lüzumlu olan sıhhat kurul raporu
Engelli kişinin ve engelli fert amacıyla bakım hizmeti verecek kişinin kimlikleri ve kimliklerinin fotokopileri
İkamet adresi ve hane halkı adedinin belgesi
Hane halkı amacıyla yaşam sürdüren bütün fertlerin gelir belgesi (maaş bordrosu, mal beyanı, kira gibi gelir gösterge beyanı)
Engelli kişinin vesikalık 2 adet fotoğrafı
Engelli fert öğrenci ise öğrenci belgesi
Engelli fert amacıyla vasi gösterilmiş ise vasi belgesi
Bireyin anne ve babası boşanmış ise boşanma belgesi