Hesaplara 1798 TL yatacak: e-Devlet’ten kontrol edin! İl il ödeniyor! ATM'den çekiliyor! Az önce duyuruldu!

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

EVDE BAKIM PARASINA NASIL BAŞVURULUR?

Evde bakım parasına müracaat amacıyla ilk olarak uygulanabilecek adım engelli kişinin sağlık kurul raporu alındıktan sonra başvurusunu yapmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ya da ilçeler de tespit edilen merkezlere gitmek gerekir. Bu merkezler bağlı olunan, ikamet edilen il ya da ilçenin olmalıdır.

Merkeze gider iken müracaat amacıyla lüzumlu belgelerin de götürülmesi şarttır. Evde bakım parası müracaatı amacıyla lüzumlu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Başvuru amacıyla dilekçe

Engelli fert amacıyla lüzumlu olan sıhhat kurul raporu

Engelli kişinin ve engelli fert amacıyla bakım hizmeti verecek kişinin kimlikleri ve kimliklerinin fotokopileri

İkamet adresi ve hane halkı adedinin belgesi

Hane halkı amacıyla yaşam sürdüren bütün fertlerin gelir belgesi (maaş bordrosu, mal beyanı, kira gibi gelir gösterge beyanı)

Engelli kişinin vesikalık 2 adet fotoğrafı

Engelli fert öğrenci ise öğrenci belgesi

Engelli fert amacıyla vasi gösterilmiş ise vasi belgesi

Bireyin anne ve babası boşanmış ise boşanma belgesi