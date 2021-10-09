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    • 09.10.2021 23:21
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    Avrupa'da doğalgaz ve elektrik krizi! Fiyatlarda rekor artış: 9 aylık süreçte %250 bandını gördü

    Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Avrupa enerji sektörünü de vurdu... Avrupa ülkelerinde hem elektrik hem de doğal gaz fiyatları son bir ayda ikiye katlanırken 9 aylık süreçte artışlar yüzde 250'leri aştı. Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji projeleri sayesinde fiyatlar artışlarında Avrupa'nın gerisinde kaldı. İşte Avrupa'da yaklaşan kış ile birlite patlak veren enerji krizinin tüm detayları...

    Avrupa’da enerji krizi! Fiyatlarda rekor artış...

    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, enerji piyasasını da vurdu. Bu durumdan en çok Avrupa ülkeleri nasibini aldı.

    Tüm enerji kaynaklarını etkileyen ve elektrik fiyatlarına da yansıyan doğalgaz fiyatlarındaki ani artışlar, Avrupa'da hükümetleri acil önlemler almaya itti.

    İngiltere'de elektrik fiyatı 9 ayda üçe katlandı, İtalya'da fiyatlar son bir ayda yüzde 30 yükseldi.

    Türkiye, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir enerji projeleri sayesinde fiyatlarda Avrupa'nın gerisinde kaldı.



    İNGİLTERE VE ALMANYA'DA REKOR ARTIŞ...
    Ocak 2021'de İngiltere'de megawatt saati 22,56 Euro olan doğalgaz Eylül 2021'de 57,81 Euro olarak kayıtlara geçti.

    Almanya'da 9 aylık periyotta doğalgazın megawatt saati 19,96 Euro'dan 57,45 Euro seviyelerine yükseldi.



    SON BİR YILDA %600'ÜN ÜZERİNDE...
    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, fiyatlar salgın nedeniyle talebin düştüğü geçen yıl megavatsaat başına 3,75 euroya kadar gerilemişti. Geçen yıl eylülde TTF'de megavatsaat başına 12 euro olan doğal gaz fiyatı, bu yıl 27 Eylül'de 85 euroya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde arttı.

    Krizin en çok hissedildiği İngiltere'de ise doğal gaz 22,56 eurodan 57,81 euroya kadar yükseldi. Doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda Almanya'da yüzde 300, Hollanda'da yüzde 270'in üzerinde arttı.



        Avrupa'da astronomik artışlar karşısında Türkiye'de ise ocak ayında megawatt saat başına 13,70 euro olan doğal gaz birim fiyatı eylülde 21,27 oldu.



        ARTIŞ DOĞALGAZDA OLUYOR ETKİSİ ELEKTRİKTEN ÇIKIYOR!
        Pandeminin etkilerinin hissedilmeye başladığı enerji piyasasında doğalgazın metreküpündeki her artış elektriğe de doğru orantılı olarak yansıdı.



        Ocak 2021 ve Eylül 2021 tarihleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Polonya, ve Türkiye'deki elektrik fiyatlarını sizler için inceledik.

        Buna göre;

        İngiltere'de Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 89,83 Euro iken Eylül 2021'de bu fiyat 240,30 Euro'ya yükseldi.

        Almanya'da Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 52,81 Euro olarak kayıtlara geçerken Eylül 2021'de ise bu fiyat 127,63 Euro'ya yükseldi.

        İspanya'da Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 60,71 Euro iken Eylül 2021'de bu fiyat 147,34 Euro'ya yükseldi.

        Polonya'da Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 54,89 Euro iken Eylül 2021'de bu fiyat 100,84 Euro'ya yükseldi.

        Türkiye'de ise Ocak ayında megawatt saati 33,04 olan elektrik Eylül ayında 52,85 Euro olarak kayıtlara geçti.



            TÜRKİYE'DE FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞ AVRUPA'NIN GERİSİNDE
            Avrupa'daki bu durum Türkiye'de ise tam tersi şekilde seyretti. Salgın sürecinde atılan adımlar ve yapılan yatırımlar Türkiye'yi krizin dışında tuttu. Türkiye'de eylül ayındaki elektrik fiyatları megawatt saat başına 52,85 euro oldu.



            AVRUPA KÜRSEL ÖLÇEKTE ADIM ATAMAMAKTA!
            Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, 9 Ekim tarihli 'Yüksek Tansiyon' başlıklı köşe yazısında Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi ile ilgili çarpıcı detaylara yer verdi.

            Avrupa'nın küresel ölçekte darboğaza girdiğini belirten Ergün Diler, "Doğalgaz sıkıntısı, elektrik sancısı, Avrupa Ordusu tartışması, Polexit hamlesi, Akdeniz'deki belirsizlik, AUKUS darbesi, Brexit'le başlayan sorunların giderek büyüdüğünü göstermekte... Avrupa hem kendi içinde hem de küresel ölçekte adım atamamakta..." ifadelerini kullandı.

            İşte Diler'in 'Yüksek Tansiyon' başlıklı köşe yazısında enerji krizine dair çarpıcı detaylar;

            DOĞALGAZ sıkıntısı, elektrik sancısı, Avrupa Ordusu tartışması, Polexit hamlesi, Akdeniz'deki belirsizlik, AUKUS darbesi, Brexit'le başlayan sorunların giderek büyüdüğünü göstermekte...
            AVRUPA hem kendi içinde hem de küresel ölçekte adım atamamakta...
            Peki bundan bize ne?
            Bakalım...
            Yunanistan, Fransa ile SAVUNMA İŞBİRLİĞİ anlaşması imzaladı mı? Evet imzaladı. NATO üyesi iki ülke Türkiye'yi hedefe koydu mu?
            Koydu.
            Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan anlaşma için "Yunanistan'ın tarihinde ilk defa, olası bir saldırı anında kıtamızın en güçlü, BM Güvenlik Konseyi üyesi ve AB'nin yegane nükleer gücü olan Fransa'nın yanımızda yer alacağını taahhüt ettiği tarihi bir adımdır" dedi.
            Fransa ile imzalanan anlaşmayı, Fransa ile Almanya arasında imzalanan Aachen Antlaşması'na benzeten Miçotakis, anlaşmanın özünü "Taraflardan birinin saldırıya uğraması olasılığında diğer ülkenin askeri yardımını öngörüyor" sözleriyle açıkladı. Ve ritmi daha da artırdı...
            "Yunanistan yeni bir rotaya girmiştir.
            Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ancak kimsenin de tehdit etmesine izin vermez. Birleşik Arap Emirlikleri'yle, İsraille yaptığımız ve çok yakında ABD ile yapacağımız benzeri savunma işbirliği anlaşması da aynı amacı gütmektedir.
            Yunanistan bölgenin güvenlik unsurudur." Avrupa özellikle Fransa sahne alarak askeri gücü göstermenin peşinde.
            Avrupa Birliği tam olarak destek çıkmasa da Almanya perde gerisinden olan bitene kayıtsız kalmıyor, düşük ses tonuyla 'yürüyün' talimatı veriyordu...
            Hedef Türkiye'ydi.
            Akdeniz'deki gaz ve petrolden hakkını istediği için...
            Avrupa da buna itiraz ediyor.
            Hazırlanan oyunu Yunanistan üzerinden sahneye koyuyordu...
            Avrupa, Türkiye ile AKDENİZ ve ORTADOĞU için kapışırken kendi içinde sorunlarla boğuşuyordu. Polonya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği anlaşmalarındaki bazı maddelerin ülkenin anayasasına aykırı olduğuna hükmediyordu. Doğal olarak Varşova ve Brüksel arasında krize yol açıyordu.
            Ve bir anda POLEXIT gündeme geliyordu.
            AB hemen 'Polonya'ya verilen paraları keselim' noktasına geliyordu...
            Polonya, AB HUKUKUNUN üzerine çıkıp adım atıyordu. Bu meydan okumaydı ve gerilim tırmanıyordu...
            Birlik sallanıyordu...
            Bütün bunlar 1956'da yaşanan SÜVEYŞ KRİZİNİ hatırlatıyordu. Mısır lideri Nasır'ın kanala el atmasından sonra İngiltere ile Fransa anlaştı. İsrail'i saldırıya teşvik etti. Sonra da kendileri askerleriyle çıka geldi...
            Tam kanal operasyonu istedikleri gibi sonuçlanacaktı ki kağıt üzerinde DÜŞMAN görünen ABD ile SOVYETLER devreye girdi. "Paris ile Londra'yı nükleer silahlarla vururuz" dediler.
            Olay böylece kapandı... Gerçekte kimin kimle ittifak olduğu ortaya çıkmıştı...
            Avrupa çözülme ve gerileme döneminde.
            Gittikçe sıkıştırılan bir Avrupa fotoğrafı var.
            Fransa silahsız çözüm göremiyor. Zaten YOK! Ancak elleri de güçlü değil...
            Türkiye hem Avrasya'da hem Ortadoğu'da hem Afrika'da önlerindeki en büyük engel...
            Türkiye'nin kendi çıkarları peşinde koşması onlar için ULUSAL GÜVENLİK problemi... Var güçleriyle bunu aşmak isteyecekler...
            Silah ve asker son seçenek. Siyasi denklemi değiştirmek için İÇERİDE etkin olacaklardır...
            Bütün güçleriyle önce bu şıkkı kullanacaklardır..
            Türkiye'nin siyasi iç çekişmesi bu merkezde olacaktır. Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da ve AKDENİZ'deki sert tavrı KÜRESEL ÖLÇEKTE ABD ile mücadele eden Avrupa'yı dağıtacaktır... Bunu ilk gören de Fransa'dır...
            Telaşları ve agresif tutumlarının nedeni budur. 2023'e giderken içeride yaşanacak muhtemel basınç merkezi AVRUPA olacaktır...
            Erdoğan'lı Türkiye, Avrupa'nın dağılmasının çözülmesinin önünü açacaktır...
            Türkiye'nin hamleleri Paris ve Berlin'i nefessiz bırakmaktadır...
            Ana mesele budur...
            Akdeniz'de yüksek tansiyon kaçınılmazdır...
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            Haberler Güncel Avrupa'da doğalgaz ve elektrik krizi! Fiyatlarda rekor artış: 9 aylık süreçte %250 bandını gördü
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