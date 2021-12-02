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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 10:36
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    • 02.12.2021 10:39
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    Ekonomide yeni yol haritası belli oldu! Kiralar düşecek, gıda fiyatlarında artışa dur denecek

    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi programının yol haritası netleşti. Önümüzdeki dönemde yeni modele uygun yapısal reformlar gündeme gelirken öncelik gıda ve konut, dolayısıyla da kiraların düşürülmesinde olacak. Vatandaşa tasarruflarını döviz yerine yönlendirebileceği alternatif modeller geliştirilecek. Hedef faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin yükseltilmesi.Yatırımlar ile ihracat ve buna bağlı olarak da istihdamın kalıcı şekilde arttırılması. İşte detaylar...

    Ekonomide yeni yol haritası belli oldu!
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararlılıkla hayata geçirileceği konusunda net mesajlar verdiği yeni ekonomi programının yol haritası ortaya çıkmaya başladı. İşte yeni programın çerçevesi ve bu kapsamda atılması planlanan adımlar:

    HEDEF TÜRK EKONOMİSİNİN CAZİBESİNİN YÜKSELTİLMESİ
    Hedef faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin yükseltilmesi. Sabah'ın haberine göre yatırımlar ile ihracat ve buna bağlı olarak da istihdamın kalıcı şekilde arttırılması.

    YAPISAL REFORMLAR:
    Hukuki ve ekonomik alandaki yapısal reformlar ile yeni politika desteklenecek. Tüm bunlar hayata geçirildiğinde piyasalardaki rekabet artacak, cari açık düşecek, fiyatlar ve kurlar da rasyonel bir noktaya gelecek.

    İNDİRİME BİR SÜRE DAHA DEVAM
    Düşük faiz politikası kalıcı olacak. Aralık ayında da faiz indirimi bekleniyor. Ancak 2022 ile birlikte indirim için piyasaların durumuna bakılacak.



        GIDA VE KONUT
        Bu süreçten en fazla etkilenecek düşük gelirlilere dönük çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret, emeklilik, 3600 ek göstergenin yanısıra gıda ve konut arzı arttıracak önlemler devreye girecek. Bu iki alanda arz arttığında kiralar ve gıda fiyatları da aşağı inecek ve insanlar nefes alabilecek.



        DÖVİZE ALTERNATİF ARAÇLAR
        Finansal piyasalardaki çeşitliliğin arttırılmasına dönük de çalışmalar yapılıyor. Yeni tasarruf yöntemleri geliştirilerek vatandaşın döviz yerine alternatif yatırım araçlarına yönelmesinin sağlanması hedefleniyor.

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        Haberler Ekonomi Ekonomide yeni yol haritası belli oldu! Kiralar düşecek, gıda fiyatlarında artışa dur denecek
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