Ekonomide yeni yol haritası belli oldu! Kiralar düşecek, gıda fiyatlarında artışa dur denecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararlılıkla hayata geçirileceği konusunda net mesajlar verdiği yeni ekonomi programının yol haritası ortaya çıkmaya başladı. İşte yeni programın çerçevesi ve bu kapsamda atılması planlanan adımlar:
HEDEF TÜRK EKONOMİSİNİN CAZİBESİNİN YÜKSELTİLMESİ
Hedef faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin yükseltilmesi. Sabah'ın haberine göre yatırımlar ile ihracat ve buna bağlı olarak da istihdamın kalıcı şekilde arttırılması.
YAPISAL REFORMLAR:
Hukuki ve ekonomik alandaki yapısal reformlar ile yeni politika desteklenecek. Tüm bunlar hayata geçirildiğinde piyasalardaki rekabet artacak, cari açık düşecek, fiyatlar ve kurlar da rasyonel bir noktaya gelecek.
İNDİRİME BİR SÜRE DAHA DEVAM
Düşük faiz politikası kalıcı olacak. Aralık ayında da faiz indirimi bekleniyor. Ancak 2022 ile birlikte indirim için piyasaların durumuna bakılacak.