Ekonomide yeni yol haritası belli oldu! Kiralar düşecek, gıda fiyatlarında artışa dur denecek





GIDA VE KONUT

Bu süreçten en fazla etkilenecek düşük gelirlilere dönük çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret, emeklilik, 3600 ek göstergenin yanısıra gıda ve konut arzı arttıracak önlemler devreye girecek. Bu iki alanda arz arttığında kiralar ve gıda fiyatları da aşağı inecek ve insanlar nefes alabilecek.