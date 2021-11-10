Başkan Recep Tayyip Erdoğan grafikle duyurdu! Her bir vatandaşa 1.500 TL enerji desteği









Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz" dedi.





Erdoğan'ın paylaştığı grafiğe göre, sübvanse edilen rakam konutlarda tüketilen doğalgazda 50 milyar, elektrikte ise 17 milyar lirayı buluyor. Akaryakıtta da eşel mobil sistemi ile vergiden 60 milyar lirayı bulan fedakarlık yapıldı. Her bir vatandaşa yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği verilmiş oldu.



Başkan Erdoğan'ın elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasını duyurmasının ardından, desteğin tutarı da belli oldu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "TRT ve Enerji Fonu'nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz" dedi.