Başkan Recep Tayyip Erdoğan grafikle duyurdu! Her bir vatandaşa 1.500 TL enerji desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerji fiyatlarında gerçekleştirdikleri sübvansiyon ile vatandaşın cebinden 127 milyar liranın çıkmasını önlemiş olduklarını kaydetti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz" dedi.
Erdoğan'ın paylaştığı grafiğe göre, sübvanse edilen rakam konutlarda tüketilen doğalgazda 50 milyar, elektrikte ise 17 milyar lirayı buluyor. Akaryakıtta da eşel mobil sistemi ile vergiden 60 milyar lirayı bulan fedakarlık yapıldı. Her bir vatandaşa yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği verilmiş oldu.
Başkan Erdoğan'ın elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasını duyurmasının ardından, desteğin tutarı da belli oldu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "TRT ve Enerji Fonu'nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz" dedi.
'TÜRKİYE FARKLI BİR LİGE YÜKSELDİ'
Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir" dedi. EPDK hizmet binası ve yapımı biten santrallerin açılış törenine katılan Erdoğan, "Akkuyu'nun ilk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci, hatta 3'üncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız" diye konuştu. Enerji arama faaliyetlerini milli imkanlarla sürdürme kararını o dönemki Enerji Bakanı Berat Albayrak ile halefi Fatih Dönmez'in titizlikle hayata geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, "Karadeniz'de 540 milyar metreküplük bu keşifle Türkiye artık farklı bir lige yükselmiştir" dedi.