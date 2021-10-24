SON DAKİKA: Avrupa'da akaryakıt krizi! Almanlar akaryakıt krizi için komşu ülkelere akın ediyor
Son dakika haberleri... Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi, katlanarak artıyor. İlk olarak İngiltere'de baş gösteren akaryakıt tedarik kriziyle beraber enerji fiyatlarındaki rekor artış, kıta ülkelerini zor durumda bıraktı. Ülkelerden birbiri ardına kaos görüntüleri gelirken son olarak Almanya'daki akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesiyle Almanların akaryakıt almak için komşu ülkelere akın ettiği görüldü.
24.10.2021 17:16
- Son Güncelleme: 24.10.2021 17:16
Akaryakıt almak isteyen Almanlar, Çekya ve Polonya sınırındaki benzinliklerde kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Benzinliklere gelen araçların yüzde 95'i Alman plakalı araçlardan oluşuyor. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri akaryakıt bidonlarını da dolduruyorlar.