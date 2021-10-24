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SON DAKİKA: Avrupa'da akaryakıt krizi! Almanlar akaryakıt krizi için komşu ülkelere akın ediyor

Son dakika haberleri... Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi, katlanarak artıyor. İlk olarak İngiltere'de baş gösteren akaryakıt tedarik kriziyle beraber enerji fiyatlarındaki rekor artış, kıta ülkelerini zor durumda bıraktı. Ülkelerden birbiri ardına kaos görüntüleri gelirken son olarak Almanya'daki akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesiyle Almanların akaryakıt almak için komşu ülkelere akın ettiği görüldü.

24.10.2021 17:16 - Son Güncelleme: 24.10.2021 17:16
SON DAKİKA: Avrupa’da akaryakıt krizi! Almanlar akaryakıt krizi için komşu ülkelere akın ediyor

Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Almanya'da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya'ya yönelirken, ülkedeki benzin istasyonlarında özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluyor.

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SON DAKİKA: Avrupa’da akaryakıt krizi! Almanlar akaryakıt krizi için komşu ülkelere akın ediyor

Alman sürücüler, ülkede benzin ve motorin fiyatlarının 2012 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından çareyi komşu ülke Çekya sınırındaki Çek benzin istasyonlarında buldu.

SON DAKİKA: Avrupa’da akaryakıt krizi! Almanlar akaryakıt krizi için komşu ülkelere akın ediyor

Alman sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için Çek benzin istasyonlarına yönelirken, istasyonlarda özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşuyor.

SON DAKİKA: Avrupa’da akaryakıt krizi! Almanlar akaryakıt krizi için komşu ülkelere akın ediyor

Akaryakıt almak isteyen Almanlar, Çekya ve Polonya sınırındaki benzinliklerde kuyruklar oluşmasına neden oldu.

SON DAKİKA: Avrupa’da akaryakıt krizi! Almanlar akaryakıt krizi için komşu ülkelere akın ediyor

Benzinliklere gelen araçların yüzde 95'i Alman plakalı araçlardan oluşuyor. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri akaryakıt bidonlarını da dolduruyorlar.

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