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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 17:02
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    • 29.11.2021 17:07
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), projelerini Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a anlattı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet, Atak, Gökbey maketleri eşliğinde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a sunum yaptı, şirketin yürüttüğü projeler kapsamında hayata geçirilebilecek iş birliği fırsatları hakkında bilgi verdi. Haberin detayları...

    AA
    TUSAŞ projelerini Malezya Kralı’na anlattı

    Kotil, Malezya'ya yaptığı ziyarette, şirketin yürüttüğü havacılık projelerinin iki ülkenin sahip olduğu kabiliyetlerle daha da geliştirilmesi için bir dizi temasta bulundu.

    Bu kapsamda Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile de bir araya gelen Kotil, Hürjet, Atak, Gökbey maketleri eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Kotil, Abdullah Şah'a projeler kapsamında hayata geçirilebilecek iş birliği fırsatları hakkında bilgi verdi.

    Kotil sosyal medya hesabından görüşmeyi şu ifadelerle paylaştı:

    "Malezya ziyaretimizde Sayın Büyükelçimiz Doç. Dr. Merve Kavakcı ile birlikte Malezya Kralı Majesteleri Sayın Sultan Abdullah tarafından kabul edildik. Malezya ofisimiz, olası işbirliği alanlarımız ve projelerimizi anlatma fırsatı bulduk."

        TUSAŞ, yurt dışındaki ofislerine kısa süre önce Malezya ile bir yenisini ekledi. Kotil'in ziyareti kapsamında, Selangor eyaletinde yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde ofis açan şirket, bu ülkeyle savunma ve havacılık sanayisi alanında ortak yeni projeler için çalışmalara başladı.

        Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek yeni ofiste görev alacak mühendislerin, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına kadar birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.

        Kotil'in Malezya ziyareti kapsamında ayrıca Hürjet ile ilgili CTRM ve TUSAŞ arasında mutabakat zaptı imzalandı.
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            Haberler Ekonomi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), projelerini Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a anlattı
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