Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), projelerini Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a anlattı

Kotil, Malezya'ya yaptığı ziyarette, şirketin yürüttüğü havacılık projelerinin iki ülkenin sahip olduğu kabiliyetlerle daha da geliştirilmesi için bir dizi temasta bulundu.
Bu kapsamda Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile de bir araya gelen Kotil, Hürjet, Atak, Gökbey maketleri eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Kotil, Abdullah Şah'a projeler kapsamında hayata geçirilebilecek iş birliği fırsatları hakkında bilgi verdi.
Kotil sosyal medya hesabından görüşmeyi şu ifadelerle paylaştı:
"Malezya ziyaretimizde Sayın Büyükelçimiz Doç. Dr. Merve Kavakcı ile birlikte Malezya Kralı Majesteleri Sayın Sultan Abdullah tarafından kabul edildik. Malezya ofisimiz, olası işbirliği alanlarımız ve projelerimizi anlatma fırsatı bulduk."