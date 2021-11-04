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    • 04.11.2021 12:37
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    Türkiye'nin yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU)'da flaş gelişme! İlk parça üretildi!

    Türkiye’nin yerli savaş uçağı milli muharip uçakta flaş bir gelişme yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın ilk parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kotil, üretilen parçanın fotoğrafını da paylaştı.

    Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçağın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    TEMEL KOTİL PAYLAŞTI: İLK PARÇA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ
    Uçağın ilk parçası üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, parçanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı:

    "Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi icin attığımız her adım bizim icin çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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        Haberler Güncel Türkiye'nin yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU)'da flaş gelişme! İlk parça üretildi!
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