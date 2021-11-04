Türkiye'nin yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU)'da flaş gelişme! İlk parça üretildi!

"Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi icin attığımız her adım bizim icin çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."