Koca Yusuf (A400M) TUSAŞ’ın entegre ettiği sistem ile artık daha güvenli: Füzeleri havada yok edecek!

Yüzde 5'den fazla ortağı olduğu Airbus Defence and Space ile birlikte A400M uçağı programında ilk kez "resimden-üretime" yani hazır tasarım verisi ile üretim teknolojisinden "tasarımdan-üretime" yani tasarım verisinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından oluşturulması sürecine geçmiş oldu.
TUSAŞ, DIRCM Projesi için 405 adet detay ve alt montaj parçası üretim ve teslimat süreçlerini yönetiyor. Entegre edilecek DIRCM donanımı ile uçağa 360 derece koruma sağlayan sistem, çoklu hedef yeteneği ile aynı zamanda birden fazla füzeleri algılayabilecek.
Halihazırda A400 M programında ön-orta gövde, kuyruk konisi ve arka gövde üst panel, kanatçıklar/sürat frenleri, paraşütçü ve acil çıkış kapıları, son montaj hattı yönetimi/desteği yanı sıra tüm gövde kablo donanımı, ışıklandırma ve su/atık sistemlerinin tasarım ve imalatını, kokpit hariç olmak üzere tüm iç ve dış aydınlatma sistemlerini atık/temiz su sistemlerinin birinci derece tasarım ve tedarik sorumluluğunu da üstlenmiş bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, DIRCM yapısal tasarım ve analizi, ekipman montaj tasarımı, retrofit çözüm tasarımı, detay parça üretimi, montajı ve her bir uçak için toplam 2 kilometre yeni kablo imalatı iş paketini de bünyesine kazandırdı.