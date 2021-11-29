Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | 29 Kasım 2021 BIST 100 son durum

rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazanarak 29 Kasım 2021 tarihini 1.808,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile turizm oldu.