Bugün dolar ne kadar? 30 Kasım canlı anlık dolar alış satış! Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 10 - 15 gün içinde...

30 Kasım dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yıl sonu için dolar kurunun 8,5-9 TL bandında olmasının mantıklı olduğunu belirterek, dolardaki bu oynakların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşündüğünü ifade etti. Son günlerde inişli çıkışlı grafiğin görüldüğü dolar fiyatları bugün de 12 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, 30 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
29 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 12,6867
Dolar satış: 12,7029
EURO NE KADAR?
Euro alış: 14,3156
Euro Satış: 14,3423
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 16,9184
Pound satış: 16,9524