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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 08:59
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    • 30.11.2021 08:59
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    Bugün dolar ne kadar? 30 Kasım canlı anlık dolar alış satış! Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 10 - 15 gün içinde...

    Yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti. Geçen haftayı 12,36'dan kapatan dolar/TL, bu sabah 12,85'in üzerine kadar tırmanmasının ardından 12,71'lerde işlem gördü. Peki, 29 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    29 Ekim canlı anlık dolar alış satış! Bugün dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 10 - 15 gün içinde...

    30 Kasım dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yıl sonu için dolar kurunun 8,5-9 TL bandında olmasının mantıklı olduğunu belirterek, dolardaki bu oynakların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşündüğünü ifade etti. Son günlerde inişli çıkışlı grafiğin görüldüğü dolar fiyatları bugün de 12 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, 30 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    29 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 12,6867

    Dolar satış: 12,7029

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 14,3156

    Euro Satış: 14,3423

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 16,9184

    Pound satış: 16,9524

        ANLIK FİYATLAR!

        "KURDAKİ ANİ HAREKETLİLİĞİN 10-15 GÜN İÇİNDE DURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Mahmut Asmalı, "Türk lirasının değerini korumakla ilgili eleştirilerin bulunduğuna" dair bir yorum üzerine, "Türk lirasının değerinin korumak faiz artırmak değildir. Dünyada eksi faiz veren birçok gelişmiş ülke var. ABD'de şu anda yüzde 6-7 enflasyon var, faiz oranı yüzde 0,25." diye konuştu.

        Avrupa ülkelerinde ciddi bir enflasyon olduğunu, ancak bu ülkelerin hiçbirisinin faizi çok artırmayı düşünmediğini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dolayısıyla buradaki hareketlerin ani olması piyasaya ve bize rahatsızlık veriyor. Yani çok hızlı yükseldik, çok hızlı düştük falan. Bu oynaklıktan dolayı sanayicinin, üreticinin, ürettiği ürünü fiyatlayamama problemi var şu anda. Ama bunların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. (Mevcudun üzerine çıkar mı?) Şu anda zaten yüksek olduğunu, mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Ondan sonra olumlu bir tablo bekliyoruz."
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        Haberler Ekonomi Bugün dolar ne kadar? 30 Kasım canlı anlık dolar alış satış! Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 10 - 15 gün içinde...
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