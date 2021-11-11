Türkler Savunma Sanayii'nde devasa işler başarıyor! NATO ülkeleri Hürkuş'u ordularında kullanabilecek

Milli savunma sanayisi tarafından üretilen teknolojik sistemler; SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergileniyor.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda soruları yanıtladı.
Hürkuş'un Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayıyla NATO ülkelerine ihraç edilebileceğini ifade eden Demir, "Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli" açıklamasını yaptı.
TRT Haber'in aktardığına göre Demir'in açıklamaları şöyle:
"Burada amaç şirketlerin bir araya gelmesi, kabiliyetlerini sergilemeleri. Sanayi ve teknoloji ekosistemini ve birbirlerini tanımalarını istiyoruz. SAHA EXPO'ya katılımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz.
MİLLİ MUHARİP UÇAK'TA HEDEF 2023'TE HANGAR ÇIKIŞI
Milli Muharip Uçak'ın bir an önce gerçekleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Son yıllardaki faaliyetlerimizle tecrübeli insan kaynağımız, mühendisimiz arttı. Bu ortamda biz dünyada çok iddalı bir işe girdik. Çok sayıda ülkede bu proje yok. Hedef 2023'te hangar çıkışı. 2025'te ilk uçuşumuzu gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah testler sonucu uçağımızı çıkaracağız. Hem Türkiye'den hem de dünyadan insan kaynaklarını kullanmak istiyoruz.
"PARAYLA SATIN ALAMAYACAĞINIZ TEKNOLOJİLERİ YAPIYORUZ"
Milli Muharip Uçak 5. nesil, uzaktan vuruş kabileyeti olan, elektronik donanımlı, modern radar sistemleriyle donatılacak. Bütün unsurlar uçağımızın içinde olacak. En kısa sürede TSK envanterine girmesini planlıyoruz. Bazı teknolojiler parayla alamayacağınız teknolojiler. Biz bunların yapımına uzun süredir başladık ve devam ediyoruz.
HÜRKUŞ NATO'DA KULLANILABİLECEK