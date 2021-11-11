Türkler Savunma Sanayii'nde devasa işler başarıyor! NATO ülkeleri Hürkuş'u ordularında kullanabilecek

Dünyada savunma sanayiinde belirli alanlarda belirli ve geleceğe yönelik teknolojilerde Türkiye'nin bazı alanları seçip orada en iyi olma gibi bir iddiası olması gerekiyor. Bunun bir örneği SİHA'larımız ve çok çeşitli İHA ve SİHA'larımız şu anda gündeme geldi ve gelecekler. Bunun üzerine entegre insansız sistemleri koyun. Bu alanda en iyi olmak bizim için önemli. Harekat alanında oyun değiştirici ve fark yaratıcı fark oluşturucu teknolojiler ve alanlar olması gerekiyor. Türkiye'de artık dünyada en iyiler arasında olma vizyonunu ortaya koymalı."

TÜBİTAK, SAHA EXPO'DA TEKNOLOJİSİNİ SERGİLEDİ

Türkiye'de milli teknolojilerin geliştirilmesindeki rolü dolayısıyla "ülkenin en büyük Ar-Ge merkezi" olarak nitelendirilen TÜBİTAK, son dönemde geliştirdiği çözümleri SAHA EXPO'da vitrine çıkardı.

TÜBİTAK, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'na hem fiziki hem de sanal olarak katıldı.

Savunma ve havacılık başta olmak üzere sanayinin devlerini bir araya getire fuarda TÜBİTAK; BİLGEM, MAM, SAGE, ULAKBİM ve UZAY enstitüleri tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünlerini ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıtıyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ayaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel güç olmasındaki en önemli unsurun savunma sanayisinde yakaladığı başarı olduğuna dikkati çekerek, son dönemde bu alanda elde edilen başarının diğer sektörlere de örnek oluşturduğunu ifade etti.

SAHA EXPO'da TÜBİTAK'ın da en yeni yerli ve milli ürünleriyle yer aldığını ifade eden Mandal, "Aynı zamanda 30'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçi, uluslararası askeri yetkililer, üreticiler ve alıcılar bir araya gelecek. Birlikte çalışma ve birlikte başarma kapsamında ulusal ve uluslararası pek çok paydaşla bir araya gelme olanağı bulunacağız." dedi.

Geçen yılki SAHA EXPO Sanal Fuarı'na TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY'ın katıldığını ve fuar boyunca çok sayıda ikili iş görüşmesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Mandal, Bozdoğan ve SOM füzelerinin en çok ziyaret edilen ürünler olduğunu söyledi.

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