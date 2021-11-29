SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye görülmemiş fırsat! 6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi

Peş peşe açıklandı. Kadın ve erkek hiç fark etmiyor! 6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma fırsatı var. Gerekli şartları taşıyan ve SGK'ya başvuranlar yararlanıyor. 12 ay çoktan maaş alma olanağı doğuyor. Kadınlara 6 sene, erkeklere ise 1 sene erken emekli olma olanağı sağlanıyor. Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 sene, kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 sene kazanıyor. Erken emeklilik amacıyla bu fırsatı kullanırken paranızı da koruyabilirsiniz. Eğer şimdi borçlanırsanız en az 5 bin lira cebinizde kalacak. Çalışırken gerçekleştireceğiniz borçlanmalarda ise yüzde 15 vergi iadesi alacaksınız.
1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI
Borçlanmak amacıyla SGK'ya o günlerin parası yatırılıyor ve prim kazanılıyor. Dolayısıyla kadınlar çalışmadan 6 senelik prim kazanabilirken erkekler 18 ayı bulan askerliklerini borçlandıklarında 1 sene erken emekli olarak 12 maaş çok alma şansını yakalamış oluyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR
Bu borçlanmalar ne vakit istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiği vakit yapabileceğiniz gibi şuandan de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir diğer katkısı da vergi manasında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu üstünlük amacıyla borçlanmaları çalışırken gerçekleştirmek gerekiyor.