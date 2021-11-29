SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye görülmemiş fırsat! 6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR

Bu borçlanmalar ne vakit istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiği vakit yapabileceğiniz gibi şuandan de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir diğer katkısı da vergi manasında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu üstünlük amacıyla borçlanmaları çalışırken gerçekleştirmek gerekiyor.