Ve netleşti! Erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! E- devlet üzerinden anında yapılıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli...

Emeklilikte milyonları içine alan fırsat. Erken emekli olunabiliyor. E-devlet üzerinden yapılıyor. Emeklilikte; aniden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik ehemmiyet taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışanlar hizmetlerini birleştirerek erken emekli olma fırsatını yakalayabiliyor. İşte emeklilik ile alakalı kritik detaylar...Son yedi senelik fiili hizmet vakti içerisinde en çok prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. Hem de son yedi senelik fiili hizmet vaktinde kurumlara tabi hizmetler eşitse birleştirilecek hizmetler temel alınarak en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve ardından işe girenler amacıyla ise bütün prim ödeme vakitleri içerisinde en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik vakti ve aylığı hesaplanır.
Yargıtay'a göre sosyal emniyet kurumlarında geride bıraktığımız hizmet vakitleri toplamının tek başına aylık bağlanmasında yeterli olması durumunda başka kurumlardaki hizmetlerin birleştirilmesinde "sigortalının, hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" mecburilik bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığı seneler emekli olmaya yeten birey son 7 senede en çok Bağ-Kur'lu çalıştığı amacıyla bu statüde emekliliğe zorlanamaz.
Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek amacıyla uygulanan, erken emeklilik amacıyla büyük ehemmiyet taşıyan hizmet birleştirilmesine dair detaylar şöyle:
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1-Hizmet birleştirmesi nedir, nasıl yapılıyor?
Hizmet birleştirme prosedürü değişik sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma vakitlerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme isteği e-devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru ardından hizmet vakitleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile oluşturulan yazışmalar sonunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyet hizmetine başlamadan evvel çalıştığı süreçteki hizmetleri ekletmek amacıyla hizmet dökümü alarak başvurabilir.
2-Ne vakit başvurmak gerekiyor?
Hizmet birleştirmesi değişik sigorta kollarında çalışanların emeklilik vakit içinde rastgele bir problem yaşanmaması amacıyla müracaattan evvel yaptırmaları gereken bir işlem olmaktadır. Emekli olmadan bir sene ya da 6 ay vakit kaldığında SGK hizmet birleştirmesi amacıyla müracaat yapılması tavsiye ediliyor. Emekli aylığı alan vatandaşlar müracaat yapamaz.