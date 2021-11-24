Dolar ile savaşan Türkiye, sıcak parayla sömürülmek istemiyor! Başkan Erdoğan vahşi kapitalist sistemi çatlattı

Dolayısıyla bu döngüyü kırdılar. Pandemiden önce başlamıştı bu kırma işi. 'Biz bildiğimiz yolda bu mücadelede devam edeceğiz' diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim de vatandaş olarak buna destek olmamız lazım."

İSVİÇRE KÖKENLİ EKONOMİST: TÜRKİYE'DE BÜYÜME VAR

İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau, Türkiye'nin büyüme yanlısı bir ilerleme istediğini kaydederek, "Görünüşe göre yetkililer büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden faizleri indiriyorlar. Evet aslında Türkiye'de büyüme var" ifadelerini kullandı.