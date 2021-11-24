Dolar ile savaşan Türkiye, sıcak parayla sömürülmek istemiyor! Başkan Erdoğan vahşi kapitalist sistemi çatlattı

Türkiye'nin büyüme, yatırım ve ihraç kalemleri rekor kırarken döviz kurunun olağandışı yükselmesi kamuoyunca tepki çekti. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Batı tarafından Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen kur saldırısını değerlendirdi.
Erdem'in açıklamaları şöyle:
"BİR ŞEYLER KÖTÜ GİDİYORSA BORSA NİYE YÜKSELİYOR"
"Borsa'da yükseliş devam ediyor. 'Bir şeyler kötü gidiyorsa Borsa niye yükseliyor' diyebilirsin. Şirketlerin karlılıkları devam ediyor. Bilançoları iyi geliyor. Yabancı yatırımcıların şirketlerimize ve ekonomiye olan güveni devam ediyor. Burada zaman zaman kar satışları geliyor. Dikkat etmek lazım. Burada '1730 seviyesi teknik olarak önemli' diyor uzmanlar.
"YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE BİR KÖPÜK VAR"
Yeniden 13 seviyesine geldi dolar. Burada yüzde 30'un üzerinde bir köpük var. Merkez Bankası da açıkladı. Altında hiçbir iktisadi temel olmayan bir yükseliş söz konusu. Bakıyorsunuz makro iktisadi bütün veriler olumlu. Nedir? Türkiye çift haneli büyüyecek. İhracatta rekorlar var. Sanayi üretimi aynen devam ediyor. Ticarette turizmde birçok sektörde hareketlilik devam ediyor. Ama nedense kur üzerinden ekonomiyi okuma ve orada oyun oynanıyor.
94 VEYA 2001'DEKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ