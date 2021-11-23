Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisine saldırının perde arkasında kim var?

Bunun ne Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ne de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce yaptığı açıklamalar ile ilgisi var. Çünkü o açıklamalar daha önceden de yapılan açıklamalardı. Cumhurbaşkanının üretim, ihracat odaklı bir büyüme politikası izlediği ve faize karşı olduğu sürekli açıklamalarında vurguladığı konulardı." ifadelerini kullandı.