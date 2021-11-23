Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisine saldırının perde arkasında kim var?

"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI İLE ALAKASI YOK"
Gün içerisinde döviz kurunda yüzde 15'e varan bir artış olduğunu belirten Dilek Güngör, "Bunun Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile alakalı olduğunu düşünmüyorum.
Sonrasında da organize hareket gibi yurt genelinde birçok ilde TKP ve TİP'lilerin organizasyonu ile dolardaki artışa karşı sokak eylemleri gerçekleşmeye başladı. Bugünkü hareketin çok anormal bir hareket olduğunu, Merkez Bankası'nın açıklaması ile ben de paralel düşünüyorum. Herhangi bir iktisadi temelle açıklanacak bir durum değil.