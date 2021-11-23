Fırsatçı fabrikalardan yeni oyun! Döviz kuru yükselince sıvı yağ ve şekerde stokçuluğa başladılar!

Döviz kurundaki hareketlilik sonrası stokçular yeniden harekete geçti. Piyasadaki birçok markette küp şeker, ve sıvı yağ bulunmuyor. Esnaf durumun sevkiyat yapan firmalardan kaynaklandığını, kendilerine ürün verilmediğini belirtiyor. Firmalar ürün göndermeyerek fiyatları artırmak ve zamlı tarifeden satış yapmak istiyor. A Haber'e konuşan bir market işletmecisi firmaları arayarak şeker ve yağ talebinde bulunurken olumsuz yanıt aldı. Kayda geçen konuşmada gerekçe ise zam olarak gösterildi. Esnaf denetimlerin artmasını istiyor.
ŞEKER VE SIVI YAĞDA STOKÇULUK!
Vatandaşlar son günlerde marketlerde sık sık, 'Sıvı yağ ve şeker yok' sözleri ile karşılaşıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar esnaftan şikayetçi. Ancak esnaf ise durumun üretici fabrikaların stokçuluk yapmasından kaynaklandığını ifade ediyor.
DOLAR KURUNDAKİ HAREKETLİLİĞİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR
Son günlerde kurda yaşanan hareketlenmeyi fırsata çevirmek isteyen fabrikalar piyasaya sıvı yağ ve şeker vermiyor. Ürünlerin tükenmesi ile talebi artıran firmalar zamlı tarifelerle ürünleri tekrar sahaya sürmeyi hedefliyor.