Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü! Merkez Bankası'ndan flaş döviz kuru açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara'da bir araya geldi.
Görüşme, Dolar/TL kurunda yaşanan spekülatif hareketliliğin ardından gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.
MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur" denildi.
İşte Merkez Bankası'nın açıklaması:
Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.
Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.