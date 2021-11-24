TÜİK Kasım 2021 sektörel güven endeksi rakamlarını açıkladı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında Ekim ayına göre; hizmet sektöründe %0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe %0,6 ve inşaat sektöründe %1,0 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Kasım 2021







Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2021







HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 119,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 120,3 iken, Kasım ayında %0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %1,2 azalarak 123,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %1,5 azalarak 117,3 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %0,7 artarak 117,8 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Kasım 2021





PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 121,9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında %0,6 oranında artarak 121,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %2,3 azalarak 130,4 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %4,4 artarak 99,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %0,9 artarak 135,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven ve eğilim endeksleri, Kasım 2021





İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 93,6 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 92,7 iken, Kasım ayında %1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %0,4 artarak 81,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %1,5 artarak 105,5 değerini aldı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven ve eğilim endeksleri, Kasım 2021



İnşaat sektöründe Kasım ayında girişimlerin %55,3'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %44,7'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ekim ayında %30,0 iken Kasım ayında %28,6, "talep yetersizliği" Ekim ayında %20,6 iken Kasım ayında %19,6 ve "diğer faktörler" Ekim ayında %17,4 iken Kasım ayında %13,3 oldu.