Konferansa yurt dışından iştirak eden iş dünyasının mümtaz mensuplarına ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Konferansın ülkelerimiz için hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele ediyoruz. Geçen seninin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtının içinde sürüklendiğini gösteriyor.

"GIDA VE EMTİA FİYATLARI DÜNYA ÇAPINDA SON 10 YILIN REKORUNU KIRMIŞTIR"

Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

"İŞ DÜNYAMIZA SAĞLADIĞIMIZ DESTEK VE TEŞVİKLERLE ONLARIN YANINDA OLDUK"