Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Konferansa yurt dışından iştirak eden iş dünyasının mümtaz mensuplarına ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Konferansın ülkelerimiz için hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele ediyoruz. Geçen seninin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtının içinde sürüklendiğini gösteriyor.
"GIDA VE EMTİA FİYATLARI DÜNYA ÇAPINDA SON 10 YILIN REKORUNU KIRMIŞTIR"
Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
"İŞ DÜNYAMIZA SAĞLADIĞIMIZ DESTEK VE TEŞVİKLERLE ONLARIN YANINDA OLDUK"
Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçilerimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık. 2020 yılında yüzde 1,8'lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik.
"2021'İ YÜZDE 9'LUK BİR BÜYÜME İLE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"