Son dakika haberi...Döviz ve enerji fiyatlarındaki artışa, ambalaj sektöründe yaşanan hammadde krizi de eklenince stokçular ve zam fırsatçıları yine devreye girdi. Özellikle paketlenmiş gıda ürünlerinde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor. İddiaya göre, bu sefer üretici firmalar da stokçuluk kervanına katılmış durumda.
SABAH'ta yer alan habere göre, Marketlere az sayıda ürün verilirken, gelen ürünler de yüzde 90'a varan oranda zamlanmış durumda.
Ünlü bir dondurulmuş gıda firmasının 15 Ekim itibarıyla gönderdiği yeni fiyat listesini gören marketçiler ise adeta şok yaşadı. Gelen listede yüzde 90'a varan fiyat artışları yapıldığı dikkat çekerken, cumartesi günü de tedarik sıkıntısıyla raflara geç gelen gıdaların fiyatlarında artış yaşandı.