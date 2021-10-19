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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 06:58
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    • 19.10.2021 07:19
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    Son dakika: Fahiş fiyat artışında yeni skandal! O ürünlerde sadece bir günde yüzde 90 zam yapıldı

    Son dakika haberi... Marketler bazı markalardaki fahiş fiyat artışı vatandaşı bezdirmiş, skandalın büyümesi ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çeşitli önlemler hayata geçmişti. Fakat bazı üretici firmalar tedarik problemini bahane ederek bazı ürünlerde bir günde yüzde 90'a varan zam uyguladı. Gelen zamlarla beraber stokçuluğu da başlandığı görüldü.

    Fahiş fiyat artışında yeni skandal!

    Son dakika haberi...Döviz ve enerji fiyatlarındaki artışa, ambalaj sektöründe yaşanan hammadde krizi de eklenince stokçular ve zam fırsatçıları yine devreye girdi. Özellikle paketlenmiş gıda ürünlerinde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor. İddiaya göre, bu sefer üretici firmalar da stokçuluk kervanına katılmış durumda.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Marketlere az sayıda ürün verilirken, gelen ürünler de yüzde 90'a varan oranda zamlanmış durumda.

    Ünlü bir dondurulmuş gıda firmasının 15 Ekim itibarıyla gönderdiği yeni fiyat listesini gören marketçiler ise adeta şok yaşadı. Gelen listede yüzde 90'a varan fiyat artışları yapıldığı dikkat çekerken, cumartesi günü de tedarik sıkıntısıyla raflara geç gelen gıdaların fiyatlarında artış yaşandı.

        İki büyük paketlenmiş gıda üreticisi tüm ürünlerine yüzde 25 zam yaptı.

        YÜZDE 25 İLA 90 ARASINDA ZAMLI GELİYOR
        Birçok üretici firma ve aracılar ürün depoluyor.

        Satın almaları toplu olarak yapan aracı firmalar birçok ürün gruplarında stok yapıyor. Aracı ve üreticilerin elindeki ithal ürünü adeta bir döviz gibi görmeye başladığını ifade eden market sahipleri ise, "İstediğimiz sayıda ürünü hemen tedarik edemiyoruz. Yeni gelen her ürün de ortalama yüzde 25 ila 90 arasında zamlı geliyor. Kasım'da daha yüksek zamlardan bahsediliyor" dedi.

            KAHVEDE DE STOKÇULUK ARTTI
            Öte yandan kahvede de stokçuluk arttı. Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle esnaf, kahve tedarikinde zorlanıyor.

            İşyerleri, milyonlarca ton ürünün stoklandığını ifade ederken, bayiler ise 100 kilogram kahve isteyene maksimum 50 kg kilogram kahve gönderiyor.

            'BİZİ ALET ETMEYİN'
            Ambalaj             sanayicileri ise kendilerinin zamma alet edilmesine tepki gösteriyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün tedarik ve lojistik özelinde hiçbir aksamaya uğramadan faaliyetlerini devam ettirdiğini belirterek, doğru ambalajın maliyetleri düşüreceğini söyledi. Zeki Sarıbekir, "Son zamanlarda basında yer alan bazı haberlerde belirtilenin aksine ambalajlar maliyet artırıcı bir unsur değil koruyucudur. Ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının genelde yüzde 3'ü ila 5'i arasında, bazı endüstriyel ürünlerde ise yüzde 10'u civarında. Gıda fiyatlarının yükselmesinden ambalaj sorumlu tutulamaz. Ambalaj enflasyonu artırmaz" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Fahiş fiyat artışında yeni skandal! O ürünlerde sadece bir günde yüzde 90 zam yapıldı
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