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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 10:28
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    • 21.10.2021 10:28
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    Kritik veri açıklandı! Ekim 2021 tüketici güven endeksi verileri belli oldu

    Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğince hazırlanan Ekim 2021 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi rakamları belli oldu. Verilere göre tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında düşüş gösterdi.

    TÜİK açıkladı! Kritik veri belli oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında azaldı; Eylül ayında 79,7 olan endeks, Ekim ayında 76,8 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim 2021


    HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 60,7 OLDU
    Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 62,6 iken, Ekim ayında %3,0 oranında azalarak 60,7 oldu.

    HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,6 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,0 iken, Ekim ayında %4,4 oranında azalarak 75,6 oldu.

    GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,2 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,3 iken, Ekim ayında %6,4 oranında azalarak 74,2 oldu.

    DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 96,6 OLDU
    Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 97,7 iken, Ekim ayında %1,1 oranında azalarak 96,6 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2021

        Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Ekim 2021

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        Haberler Ekonomi Kritik veri açıklandı! Ekim 2021 tüketici güven endeksi verileri belli oldu
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