Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.10.2021 15:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 15:28
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Meclis'te kritik bütçe maratonu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş enflasyon mesajı

    Son dakika haberine göre Meclis'te bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe ilgili açıklamalarda bulunurken, "Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL’ye ulaşmıştır." dedi. Oktay ayrıca enflasyon konusuna da değinerek, "Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız." dedi.

    Meclis’te kritik bütçe maratonu! Flaş enflasyon mesajı

    Meclis'te kritik bütçe görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe ilgili açıklamalarda bulunurken, "Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır." dedi.

    İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

    2021 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 12.6 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

    Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız.

    Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla elektrik fiyat ortalaması megavat saat başına 41 avro olup, Almanya, Fransa ve İtalya'ya göre 30-40 avro daha düşük seviyededir.

    Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

    Bu dönemde, mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve tasarrufları arttıracak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir.

    Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pentagon’dan çarpıcı açıklama: Yarısı çocuk
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Meclis'te kritik bütçe maratonu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş enflasyon mesajı
        SON DAKİKA