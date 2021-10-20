Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da önemli açıklamalar: İş birliğimizi güçlendiriyoruz

Başkan Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Muhammed Buhari ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
2 gün önce Sokota'da pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik.
Nijerya, Türkiye'nin Afrika'daki en eski temsilciliklerinden biri... Nijerya ile işbirliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden özellikle mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz.
FETÖ İLE MÜCADELE
Türkiye'de çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.
EN KISA ZAMANDA UYGULAMAYA GEÇMESİNİ UMUYORUZ
Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ise yaptığı açıklamada, "Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'ya geldi.