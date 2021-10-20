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    • 20.10.2021 15:06
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    Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da önemli açıklamalar: İş birliğimizi güçlendiriyoruz

    Son dakika haberi... Özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı. İki lider imzaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ'cü teröristlerle ilgili gerekli bilgi paylaşımının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Muhammed Buhari ortak basın toplantısı düzenledi.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    2 gün önce Sokota'da pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik.

    Nijerya, Türkiye'nin Afrika'daki en eski temsilciliklerinden biri... Nijerya ile işbirliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden özellikle mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

    Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz.



    FETÖ İLE MÜCADELE
    Türkiye'de çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.



    EN KISA ZAMANDA UYGULAMAYA GEÇMESİNİ UMUYORUZ
    Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ise yaptığı açıklamada, "Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Nijerya'da resmi törenle karşılandı


    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'ya geldi.

        Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.


        7 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı.

        Başkan Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

        Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.

            "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

            "Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.

            "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

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