Başkan Erdoğan sinyali verdi, YPG’li teröristleri korku sardı!

Başkan Erdoğan, Suriye'ye operasyon sinyali bu sözlerle vermişti: Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız.
TERÖRİSTLER TUTUŞTU
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Tel Rıfat'ta sıcak anlar yaşanıyor. Bölgeye zırhlı araçları sevk eden TSK, teröristleri ablukaya almaya hazırlanıyor. TSK'nın hazırlıkları sürerken teröristler tutuşmuş durumda.
MEVZİLERİ KUVVETLENDİRİYORLAR
Peş peşe gelen bu açıklamaların ardından sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu elleri tetikle gelecek emri beklerken terör örgütü Ypg'yi de Türkiye korkusu sardı. Haber Global'ın görüntülediği terör örgütü mensuplarının Tel Rıfat'ta hendek kazdığı ve kum torbaları ile mevzileri güçlendirdikleri görüldü.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Suriye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Bölgeye zırhlı araçların sevkleri başlarken harekatın nerelere yapılacağı ise merak ediliyor. Türkiye'nin yeni askeri harekatının hedefinde 4 şehir var: Menbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Temir.
Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.