Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılar için flaş adım! Kredi sorununu çözmek için İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığının koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

İGE'in kurulacağı müjdesi Başkan Erdoğan tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu ve "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde vermişti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İhracatçılarımızla birlikte yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Yeni fırsatlar yeni atılımlar beraberinde yeni ihtiyaçları da getiriyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni imkanlar geliştirmemiz gerekiyor. Artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. TİM ve ihracatçı birlikleri katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. İhracatı geliştirme fonunun şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...