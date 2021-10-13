Türk ekonomisi nereye gidiyor? OECD'den IMF'e uluslararası kuruluşların hepsi büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara karşın Türkiye'nin, aşılamadaki ilerlemenin yanı sıra ekonomisindeki hızlı toparlanma ve sanayi üretiminde güçlü bir seyir izlemesi büyümesini olumlu etkilerken, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.
Salgının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkati çeken Türkiye ekonomisi, özellikle sanayi üretimindeki çift haneli artışlarla toparlanma ivmesini bu yıl da güçlü bir şekilde sürdürüyor.
TÜİK'E GÖRE BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,2'LİK BÜYÜME
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2'lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı.
BİRLEŞİK KRALLIK'IN ARDINDNA EN YÜKSEK ORANDA BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE
Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu.
BÜYÜME RAKAMLARI
TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini bugün açıkladı. Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda ise yüzde 5,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki artış ise yıllık bazda yüzde 19,9 olarak gerçekleşti.
Analistler, sanayi üretimindeki artış eğiliminin devam ettiğini, söz konusu eğilimin büyüme üzerinde olumlu etkisi olacağını, yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getirebileceğini belirtiyor.
Önde gelen uluslararası kuruluşlar da devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerlemenin etkisiyle peş peşe Türk ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini gözden geçirmeye başladı.
OECD, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ 2,4 PUAN YÜKSELTTİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, (OECD), Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini 2,7 puanlık artışla yüzde 8,4 seviyesine yükseltti.
Salgına karşı aşılamadaki ilerleme, kamu ve merkez bankalarının desteğinin etkisiyle ekonomik toparlanmanın güç kazandığı belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1 olarak yer aldı.
TÜRKİYE'NİN G20 ÜLKELERİ ARASINDA HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALMASI BEKLENİYOR
Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ilk, G20 ülkeleri içinde de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.
Dünya Bankası da Türkiye'ye yönelik 2021 yılı büyüme tahminini revize etti. Banka, beklentisini 3,5 puanlık artışla yüzde 5'ten yüzde 8,5'e çıkardı.
ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TÜRKİYE İLE İLGİLİ BÜYÜME TAHMİNLERİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da salgının olumsuz etkilerine karşın Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde rekor büyüme kaydetmesinin ardından art arda 2021 büyüme tahminlerinde revizyonlara gitti.