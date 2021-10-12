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    • Ekonomi
    • 12.10.2021 16:03
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    • 12.10.2021 17:05
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    SON DAKİKA! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

    Son dakika haberine göre IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu. Geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası, OECD, Fitch gibi kuruluşlar da Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü olarak revize etmişti.

    IMF’den Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi

    Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit bıraktı.

    IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2021 sayısını "Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesintileri ve Fiyat Baskıları" başlığı ile yayımladı.

    Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi.

    Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,9, 2022'de yüzde 4,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

    IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

    ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ
    Bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi.

    Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki "tehlikeli ayrışmanın" endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

    ABD'de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.

    Raporda, genel olarak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğu kaydedildi.

    TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON
    IMF'nin raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3,3'te sabit tutuldu.

    Türkiye'de ortalama enflasyonun ise 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü.

    Ülkede işsizlik oranının da 2021'de yüzde 12,2, 2022'de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi.

    ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7'den yüzde 6'ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4,9'dan yüzde 5,2'ye çıkarıldı.

        GELİŞMİŞ ÜLKELERİN 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
        Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,3 olarak korundu.

        Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e çekilirken, Fransa'nın yüzde 5,8'den yüzde 6,3'e, İtalya'nın yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e çıkarıldı. İspanya ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 6,2'den 5,7'ye düşürüldü. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4,6, Fransa'nın yüzde 3,9, İtalya'nın yüzde 4,2 ve İspanya'nın yüzde 6,4 büyüyeceği öngörüldü.

        İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 7'den 6,8'e indirilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,8'den yüzde 5'e yükseltildi.

        Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 5,6'dan 5,2'ye düşürülürken, 2022 için yüzde 4,4'ten 4,5'e yükseltildi.

        GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BU YILKİ BÜYÜME BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
        Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,1'den 8 çekildi. Çin ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,7'den 5,6'ya revize edildi.

        Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 9,5, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 8,5'te sabit bırakıldı.

        Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,4'ten 4,7'ye yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den 2,9'a düşürüldü.

        Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 6,3'ten 6,4'e çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e çekildi.

        OECD DE TAHMİNİ YÜKSELTTİ
        Geçtiğimiz ay "Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nu yayımlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü olarak revize etmişti.

        OECD, 2021 yılı için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,7'ye indirirken, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 8,4 olarak yukarı yönlü revize etti.

        Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsü yukarı yönlü güncellendi. Türk ekonomisine yönelik mayısta bu yıl için yüzde 5,7 olarak açıklanan büyüme tahmini, 2,7 puan yukarı yönlü düzeltme ile yüzde 8,4 olarak revize edildi.

        Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,1 oldu.

        Böylece Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında ilk sırada, G20 ülkeleri arasında da Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.

        DÜNYA BANKASI DA REVİZE ETTİ
        Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya (ECA) Bölgesi'ne yönelik hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nun son sayısında Türkiye'nin büyüme tahminini 2021 için 3,5 puan artırarak yüzde 5'ten yüzde 8,5'e revize etti.



            FITCH 9,2 DEDİ
            Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, eylül ayı raporunda Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkardı.

            TÜRKİYE İÇİN 10 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜME BEKLENTİSİ
            Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

            Raporda, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 9,2'ye çıkarıldığı bildirildi. Fitch, 13 Ağustos'taki Türkiye değerlendirmesinde ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltmişti.

            Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın 2'nci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4,5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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